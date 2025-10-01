Este miércoles, el huracán Imelda se dirige hacia Bermudas y se espera que fuertes vientos acompañados por lluvias comiencen a sentirse en las horas de la tarde.

Así se comporta Imelda

Imelda estaba a unos 640 kilómetros al oeste-suroeste de Bermudas, con vientos sostenidos entre los 150 Km/h.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno climático se desplaza con dirección este-noreste a 33 km/h.

Unbelievable satellite imagery of the dual tropical cyclones off the East Coast of the US, Major Hurricane Humberto and Imelda.



Imelda’s cloud shield stretches over 1,400 miles, covering nearly the entire East Coast. pic.twitter.com/kKqC8jopH3 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 29, 2025

Alerta en Bermudas

Este huracán es considerado como un sistema de tormentas peligroso, por lo que podría traer vientos destructivos acompañados de fuerte lluvias, que afectaría la costa, según lo afirmó Michael Weeks, ministro de Seguridad Nacional de Bermudas.

Se espera que Imelda deje caer hasta diez centímetros de lluvia en Bermudas y produzca una peligrosa marejada ciclónica que, según los meteorólogos, podría provocar inundaciones.

Ante la posibilidad de que el huracán llegue a tocar territorio costero, las escuelas en la isla fueron cerradas, al igual que el aeropuerto.

Se sugiere que esta misma acción sea tomada por las oficinas gubernamentales y los negocios del lugar

Más de 340 clientes ya se encontraban sin electricidad el miércoles por la mañana, según informes del gobierno local.

¿Cómo ha afectado Imelda otras islas del Caribe?

A comienzos de esta semana, la tormenta tropical Imelda impactó el norte del Caribe, dejando a su paso fuertes lluvias e inundaciones generalizadas en el este de Cuba, donde se reportaron dos víctimas mortales.

En la provincia de Guantánamo, más de 18,000 personas fueron evacuadas debido a los efectos del fenómeno meteorológico.

Mientras tanto, en Santiago de Cuba, las lluvias intensas y los deslizamientos de tierra provocaron el corte de acceso a 17 comunidades, afectando a más de 24,000 habitantes, según los informes oficiales.

Por su parte, las autoridades de Haití dijeron que una persona está desaparecida y dos sufrieron heridas tras las fuertes inundaciones que se presentaron en las regiones suroeste y noroeste de este país.

Tanto Imelda como Humberto están produciendo olas peligrosas y corrientes de resaca que han afectado varias playas a lo largo del norte del Caribe, Bahamas, Bermudas y gran parte de la costa este de Estados Unidos.

A lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte se han derrumbado por lo menos 5 casas el pasado martes, de acuerdo a lo que afirma el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Por fortuna, las construcciones estaban desocupadas.

Five homes in Buxton, North Carolina, collapsed into the ocean between 2 and 3 p.m. on Tuesday during high surf and waves from Hurricane Imelda and Hurricane Humberto.



A total of 17 homes on the Outer Banks have been lost to the ocean since 2020. pic.twitter.com/J8ykWEG5KK — AccuWeather (@accuweather) September 30, 2025