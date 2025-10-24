Suscribirse

Nación

Tragedia durante la noche en Bogotá: conductor de camioneta de alta gama se estrelló contra grúa varada y murió

El vehículo quedó totalmente destruido tras el fuerte impacto, pero todo está siendo materia de investigación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
24 de octubre de 2025, 4:17 p. m.
Estos fueron los dos vehículos que resultaron involucrados en el terrible siniestro vial.
Estos fueron los dos vehículos que resultaron involucrados en el terrible siniestro vial | Foto: Captura de video: City Tv

Un grave accidente de tránsito se registró durante la noche de este jueves, 23 de octubre, en la ciudad de Bogotá y dejó a una persona muerta. En la tragedia resultaron involucradas una grúa y una camioneta de marca Jeep.

Todo ocurrió hacia las 10:30 de la noche en la avenida Boyacá con calle 116, acabando con la tranquilidad que se vivía en esta zona de la capital.

Esta fue la grúa que estaba estacionada en la vía.
Esta fue la grúa que estaba estacionada en la vía. | Foto: Captura de video: @CityNoticiasTv

De acuerdo con las primeras informaciones, una grúa se varó en la vía y, por ello, se encontraba detenida en uno de los costados. Justo en ese momento, la camioneta de color negro apareció y, al parecer, el conductor no alcanzó a ver el vehículo estacionado.

En cuestión de segundos, chocó con la parte trasera de la grúa y, tras esto, la persona que iba manejando intentó maniobrar, pero, lastimosamente, la puerta se desprendió y salió volando.

Contexto: Identifican a trabajador que murió en trágico accidente en Aeropuerto El Dorado: tenía tan solo 22 años

A los pocos minutos, varias ambulancias llegaron hasta el sitio y se dieron inició a las labores de emergencia, pero ya era demasiado tarde: el conductor murió de manera instantánea tras el golpe que se dio con el pavimento.

En algunas imágenes que han comenzado a circular por las redes sociales, se observa la magnitud de lo ocurrido. La camioneta quedó prácticamente destruida y sin varias de sus partes.

De hecho, en la zona trasera de la grúa se ve que varios elementos del vehículo quedaron incrustados allí. Además, otras salieron a volar y terminaron regadas en el separador de la av. Boyacá.

Hasta el sitio llegó un grupo de criminalística que se encargó de realizar el respectivo levantamiento del cadáver y adelantar las primeras pesquisas del caso.

Contexto: Muere secretaria de Planeación de Popayán en aparatoso accidente de tránsito: esto se sabe

Por el momento, se desconoce por completo la identidad de la persona que murió, así como las causas que desencadenaron este terrible siniestro vial.

Las autoridades intentan esclarecer si la camioneta venía con exceso de velocidad y si la grúa tenía puestas las respectivas señales de alerta que indican que se encontraba detenida en medio de la vía.

De acuerdo con cifras oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el transcurso de este año, en la capital del país han muerto 405 personas en medio de accidentes de tránsito.

Por ello, las autoridades han hecho un llamado constante a los conductores para que se respeten las normas, especialmente la relacionada con los límites de velocidad, ya que es la principal causa que desata los siniestros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Yusvely Núñez: la historia de su trágica carta de despedida y una denuncia de abuso que estremece todo el país

2. Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y expuso enfermedad que lo alejó de ‘MasterChef Celebrity’: “Me cogió y me tumbó”

3. Horóscopo fin de semana del 24 al 26 de octubre: predicciones para los 12 signos

4. Aumentan presiones de los controladores de tráfico aéreo en EE. UU. por el cierre de gobierno: “Es inaceptable e insostenible”

5. Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Accidente de tránsitoBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.