Tragedia durante la noche en Bogotá: conductor de camioneta de alta gama se estrelló contra grúa varada y murió

Un grave accidente de tránsito se registró durante la noche de este jueves, 23 de octubre, en la ciudad de Bogotá y dejó a una persona muerta. En la tragedia resultaron involucradas una grúa y una camioneta de marca Jeep.

Todo ocurrió hacia las 10:30 de la noche en la avenida Boyacá con calle 116, acabando con la tranquilidad que se vivía en esta zona de la capital.

Esta fue la grúa que estaba estacionada en la vía. | Foto: Captura de video: @CityNoticiasTv

De acuerdo con las primeras informaciones, una grúa se varó en la vía y, por ello, se encontraba detenida en uno de los costados. Justo en ese momento, la camioneta de color negro apareció y, al parecer, el conductor no alcanzó a ver el vehículo estacionado.

En cuestión de segundos, chocó con la parte trasera de la grúa y, tras esto, la persona que iba manejando intentó maniobrar, pero, lastimosamente, la puerta se desprendió y salió volando.

A los pocos minutos, varias ambulancias llegaron hasta el sitio y se dieron inició a las labores de emergencia, pero ya era demasiado tarde: el conductor murió de manera instantánea tras el golpe que se dio con el pavimento.

En algunas imágenes que han comenzado a circular por las redes sociales, se observa la magnitud de lo ocurrido. La camioneta quedó prácticamente destruida y sin varias de sus partes.

De hecho, en la zona trasera de la grúa se ve que varios elementos del vehículo quedaron incrustados allí. Además, otras salieron a volar y terminaron regadas en el separador de la av. Boyacá.

Hasta el sitio llegó un grupo de criminalística que se encargó de realizar el respectivo levantamiento del cadáver y adelantar las primeras pesquisas del caso.

Por el momento, se desconoce por completo la identidad de la persona que murió, así como las causas que desencadenaron este terrible siniestro vial.

Las autoridades intentan esclarecer si la camioneta venía con exceso de velocidad y si la grúa tenía puestas las respectivas señales de alerta que indican que se encontraba detenida en medio de la vía.

De acuerdo con cifras oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el transcurso de este año, en la capital del país han muerto 405 personas en medio de accidentes de tránsito.