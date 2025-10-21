Identifican a trabajador que murió en trágico accidente en Aeropuerto El Dorado: tenía tan solo 22 años

El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, se convirtió en el escenario de una tragedia que segó la vida de uno de los trabajadores del sitio. Las autoridades confirmaron que todo ocurrió durante este lunes, 20 de octubre, y ya está siendo investigado.

Uno de los operarios perdió la vida en el área de rampa en medio de un accidente de tránsito que se presentó, al parecer, con una grúa de carga, la cual pertenece a la aerolínea Avianca.

La víctima fue identificada, según El Tiempo, como Marlon Andrey Cristiano Ortiz, de 22 años, quien se desempeñaba como agente de operaciones terrestres.

El vehículo involucrado es de la compañía Avianca. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El medio mencionado habló con algunos allegados del joven, quienes contaron más detalles de cómo era él. “Se caracterizaba por ser un hombre muy feliz y ocurrente”, mencionaron.

En su momento, Cristiano Ortiz emigró a Polonia en busca de mejores oportunidades laborales y de tener una calidad de vida distinta. Sin embargo, parece que las cosas no salieron como esperaba y por eso volvió al país.

Tras esto, el joven logró vincularse con la empresa Talma Colombia y comenzó a trabajar como agente de operaciones terrestres, misma ocupación que tenía poco antes de que se fuera del país.

Lastimosamente, los sueños de Marlon se apagaron este lunes, 20 de octubre, cuando se encontraba trabajando en la terminal aérea. Por el momento, no se conocen muchos detalles de cómo ocurrió el accidente.

Marlon Andrey Cristiano Ortiz, joven que murió en Aeropuerto El Dorado. | Foto: El Tiempo

Por medio de redes sociales se ha conocido un video en el que se observan los momentos posteriores al accidente. La víctima fue trasladada de inmediato hasta un centro médico, pero los trabajadores de la salud no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo ocurrido para intentar esclarecer el caso y conocer en detalle cómo habría sucedido todo.

Por medio de su cuenta de X, el Aeropuerto El Dorado se pronunció lamentando el hecho y enviándole un mensaje de apoyo a la familia del trabajador.

“Desde El Dorado, extendemos nuestras más sinceras condolencias y enviamos un abrazo solidario a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo”, señalaron.

Asimismo, Avianca, empresa de la que es el vehículo involucrado, también hizo lo propio: envió un mensaje a los allegados de Cristiano Ortiz y anunció la apertura de una investigación para esclarecer todo.