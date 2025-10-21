Aeropuerto El Dorado se pronunció tras muerte de un trabajador en medio de accidente en esa terminal aérea

Este lunes 20 de octubre se presentó un trágico accidente al interior del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. En dicha terminal aérea, la más importante del país, un trabajador murió a eso de las ocho de la mañana de ayer, tras sufrir un accidente de tránsito con un vehículo dentro del área de rampa de uno de los muelles.

Gravemente herido, al hombre lo alcanzaron a trasladar hasta la Clínica Colombia, al occidente de la ciudad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Transcurrido un día de este lamentable hecho, el Aeropuerto El Dorado se pronunció a través de su cuenta en la red social X, enviando un mensaje de condolencia a la familia del hombre fallecido.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de un trabajador durante la operación. Desde El Dorado, extendemos nuestras más sinceras condolencias y enviamos un abrazo solidario a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo”, indicaron esta mañana.

Las cámara del aeropuerto El Dorado serán claves para establecer cómo ocurrió el accidente. | Foto: Aeropuerto El Dorado

Vale mencionar que, en el accidente, resultó involucrado un vehículo de la aerolínea Avianca, aerolínea que precisamente emitió un comunicado horas después del incidente.

Desde esa empresa lamentaron lo ocurrido e indicaron que ya iniciaron una estricta investigación interna. Así mismo, enviaron un mensaje de condolencia a la familia del hombre que murió.