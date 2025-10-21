Suscribirse

NACIÓN

Aeropuerto El Dorado se pronunció tras muerte de un trabajador en medio de accidente en esa terminal aérea

El hecho se presentó este lunes, 20 de octubre, en uno de los muelles del aeropuerto El Dorado.

Redacción Nación
21 de octubre de 2025, 2:51 p. m.
Aeropuerto El Dorado de Bogotá
Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. | Foto: Colprensa

Este lunes 20 de octubre se presentó un trágico accidente al interior del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. En dicha terminal aérea, la más importante del país, un trabajador murió a eso de las ocho de la mañana de ayer, tras sufrir un accidente de tránsito con un vehículo dentro del área de rampa de uno de los muelles.

Gravemente herido, al hombre lo alcanzaron a trasladar hasta la Clínica Colombia, al occidente de la ciudad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Contexto: Accidente en el aeropuerto El Dorado deja un trabajador muerto: Avianca anuncia investigación interna

Transcurrido un día de este lamentable hecho, el Aeropuerto El Dorado se pronunció a través de su cuenta en la red social X, enviando un mensaje de condolencia a la familia del hombre fallecido.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de un trabajador durante la operación. Desde El Dorado, extendemos nuestras más sinceras condolencias y enviamos un abrazo solidario a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo”, indicaron esta mañana.

Aeropuerto El Dorado
Las cámara del aeropuerto El Dorado serán claves para establecer cómo ocurrió el accidente. | Foto: Aeropuerto El Dorado

Vale mencionar que, en el accidente, resultó involucrado un vehículo de la aerolínea Avianca, aerolínea que precisamente emitió un comunicado horas después del incidente.

Desde esa empresa lamentaron lo ocurrido e indicaron que ya iniciaron una estricta investigación interna. Así mismo, enviaron un mensaje de condolencia a la familia del hombre que murió.

Contexto: Aerocivil toma nueva decisión luego de que empleados permitieran a joven controlar el tráfico aéreo en aeropuerto El Dorado

“Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y solidarizamos con su familia en este difícil momento. Tan pronto ocurrió el accidente, la aerolínea avisó a las autoridades correspondientes y la persona fue trasladada de inmediato a un centro de salud. Así mismo, la aerolínea inició una estricta investigación interna para entender lo ocurrido y está en total disposición para suministrar toda la información requerida a las entidades competentes”, se indicó desde la aerolínea.

