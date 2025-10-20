Accidente en el aeropuerto El Dorado deja un trabajador muerto: Avianca anuncia investigación interna

La noche de este 20 de octubre un trabajador que prestaba servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado murió luego de resultar afectado en un accidente ocurrido en uno de los muelles de la terminal aérea. Las primeras versiones señalan que en el incidente estaría involucrado un vehículo vinculado a la operación de la aerolínea Avianca.

Avianca lamentó “profundamente” lo sucedido, expresó su solidaridad con la familia del trabajador y confirmó que al momento del hecho se dio aviso inmediato a las autoridades competentes. La entidad también informó que la persona fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su deceso.

La víctima hacía parte del personal de una empresa contratista que presta servicios dentro de la operación aeroportuaria. Hasta ahora no se ha divulgado la identidad del trabajador ni detalles precisos sobre las circunstancias que rodearon el accidente. Las autoridades encargadas han asumido las diligencias iniciales para esclarecer el hecho.

La aerolínea explicó que está dispuesta a colaborar para la investigación de los hechos. | Foto: Avianca

Avianca anunció además la apertura de una “estricta investigación interna” con el fin de determinar las causas y puso a disposición de las autoridades la información que se requiera para la investigación oficial. Los organismos aeroportuarios y judiciales se desplazaron al lugar para realizar inspecciones, revisar cámaras y tomar testimonios de testigos.

Como parte del protocolo, las autoridades revisan las cámaras de seguridad, escuchan a los testigos y al personal que estaba de turno, y adelantan una inspección técnica del vehículo involucrado. La Aeronáutica Civil, junto con los entes judiciales que designe la Fiscalía, será la encargada de recopilar las pruebas y elaborar los primeros informes sobre lo sucedido.

Durante las labores de atención y aseguramiento del área, la operación en el sector donde ocurrió el hecho presentó ajustes temporales de seguridad.