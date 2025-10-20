Capturan a un hombre armado que planeaba un tiroteo en el aeropuerto más concurrido del mundo: esto se sabe

Las autoridades de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, confirmaron este lunes, 20 de octubre, que capturaron a un hombre que había amenazado con un tiroteo en uno de los aeropuertos internacionales más concurridos del mundo.

La familia del sospechoso avisó a la policía local que el hombre había asegurado que se dirigía a las instalaciones para “disparar”.

Ante la situación, los agentes interceptaron al hombre y encontraron un rifle de asalto AR-15 con 27 rondas de municiones en su camioneta, la cual estaba estacionada en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, de acuerdo con la información del jefe de policía Darin Schierbaum.

La policía encontró el arma en la camioneta del hombre. | Foto: Tomada del Departamento de Policía de Atlanta

“Había 27 balas que podrían haber sido disparadas con esta arma dentro del aeropuerto”, dijo el agente a los periodistas.

Además, detalló que el hombre fue identificado como Billy Cagle, de 49 años. En su arresto se le señaló de intento criminal de cometer asalto agravado, por sospechas de realizar amenazas terroristas y asume cargos por porte de armas de fuego.

Schierbaum también manifestó a la prensa que se abrió una investigación para determinar las motivaciones del sospechoso. Hasta el momento, las autoridades han ampliado que Cagle sufre de problemas mentales, pero no han detallado más información.

“Les dije a mis hijos que si me pasa algo, que me demanden, pueden recibir entre 50 y 100 millones”, había escrito Cagle en su perfil de Facebook, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

El sospechoso fue arrestado minutos después de su llegada al aeropuerto. | Foto: 123RF

El jefe de policía aseguró que la familia del hombre se comunicó con los agentes de la ciudad de Cartersville —a unos 69 kilómetros de Atlanta— a quienes le informaron que Cagle estaba transmitiendo sus planes en redes sociales.

“Se dirigía al aeropuerto, según sus palabras, ‘a disparar’, y la familia declaró que tenía en su poder un rifle de asalto”, enfatizó Schierbaum.

“Lo que no sabíamos es que el Sr. Cagle ya había llegado al aeropuerto”, agregó.

Amplió que, según las cámaras de seguridad, Cagle entró al concurrido aeropuerto a las 9:29 a.m., 11 minutos antes de que la policía de Cartersville alertara a la ciudad.

La familia del hombre avisó a la policía. | Foto: Getty Images

Según el relato del jefe de la policía, Cagle estaba interesado en dirigirse a la zona de facturación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

A las 9:54 a.m. la policía encontró al sospechoso dentro de las instalaciones aeroportuarias y, pese a que estaba desarmado, procedieron con su arresto.

“La idea de ‘Si ves algo, di algo’ funcionó”, se pronunció el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, en una rueda de prensa.