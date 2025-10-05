Universidad de Carolina del Sur cierra, tras tiroteo mortal dentro del campus

Dos tiroteos ocurridos en la Universidad Estatal de California del Sur dejaron a una persona muerta y a otra herida, en medio de circunstancias que aún están por esclarecerse.

Aunque los eventos al parecer no están relacionados el uno con el otro, los estudiantes recibieron la orden de refugiarse a través el sitio web de la Institución, en donde se indicó que el campus entraría en cierre parcial.

Los sucesos ocurrieron en Hugine Suites, una residencia universitaria localizada en los campus de Orangeburg, Carolina del Sur.

La identificación de la mujer muerta y del hombre que resultó herido aún no ha sido comunicada, pero se espera que a medida que avance la investigación se sepan sus nombres.

¿Qué se sabe sobre el tiroteo?

Por ahora, la universidad no ha dado información sobre posibles sospechosos del tiroteo, lo que sí se sabe es que la investigación sigue en curso.

Hasta que se garantice que hay una plena seguridad dentro de la entidad, los estudiantes y funcionarios no podrán disfrutar tranquilamente de sus instalaciones.

De hecho, las actividades que estaban programadas para llevarse a cabo el día domingo quedaron suspendidas y las clases hasta nuevo aviso, mientras la policía del estado (SLED) coordina la investigación dentro del campus.

Según lo que informa el medio Fox News, A los residentes de Hugine Suites se les pidió que “se quedaran quietos”, mientras que a los residentes que no estaban en el complejo durante el momento del tiroteo se les pidió que se presentaran en el Smith-Hammond-Middleton Memorial Center.

La orden de permanecer dentro de sus residencias es para todos los estudiantes, independientemente de si viven o no en las residencias en donde ocurrieron los tiroteos.

El hecho ha conmocionado a la comunidad entera y tanto las directivas de la universidad como agentes de la policía estatal están uniendo sus esfuerzos para determinar la causa del hecho y restablecer la seguridad del campus.

El senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, dijo en una publicación en X que su oficina estaba vigilando la situación en el campus.

“Mi oficina está monitoreando de cerca la situación en la Universidad Estatal de Carolina del Sur”, escribió Scott. “Orando por la seguridad de todos en el campus”, agregó.

Aunque la situación fue contenida horas después, la comunidad educativa aún intenta asimilar la tragedia que vuelve a poner en el centro del debate la violencia armada en los campus universitarios de Estados Unidos.

La tragedia en la Universidad Estatal de Carolina del Sur deja al descubierto una vez más la vulnerabilidad de los campus universitarios frente a la violencia armada en Estados Unidos.