¿Qué pasó en el masivo tiroteo e incendio en una iglesia de Michigan? Esto es lo que debe saber

El domingo, 28 de septiembre, se registró un lamentable tiroteo en Estados Unidos, que dejó al menos cuatro fallecidos y ocho personas heridas, quienes asistían a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, en el estado de Michigan.

De acuerdo con lo sucedido, un hombre —de 40 años— estrelló su camioneta contra el recinto religioso, para luego prenderle fuego y disparó a las personas que se encontraban en el lugar.

Ante la situación, la policía local intentó atrapar al atacante, desatando un tiroteo en el cual falleció el hombre, identificado como Thomas Jacob Sanford, un exmarine y veterano de guerra originario de la ciudad de Burton, en el mismo estado.

Thomas Jacob Sanford, exmarine y veterano de guerra. | Foto: Associated Press / Red Social X: API

“El FBI está ejecutando múltiples órdenes de registro en las residencias y domicilios familiares de este perpetrador para intentar esclarecer por qué cometió semejante acto de maldad”, declaró, este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al medio Fox News.

“Según mis conversaciones con el director del FBI (Kash Patel), lo único que saben ahora mismo es que se trataba de un individuo que odiaba a los mormones, y están intentando comprender mejor el asunto: cuán premeditado fue, cuánta planificación hubo detrás y si dejó una nota”, agregó.

De acuerdo con la funcionaria, la familia del atacante está colaborando con la justicia para brindar la información necesaria.

El momento de la tragedia conmocionó a todas las personas que estaban en a iglesia, en uno de los días más visitados, además porque aquel domingo había una celebración religiosa especial. Momentos después de que los feligreses terminaran la denominada Santa Cena, ocurrió el fatal hecho.

Las autoridades aun no han podido esclarecer si se trata de un ataque con motivos religiosos. | Foto: Associated Press

De acuerdo con una testigo que habló a WXYZ, identificada como Paula, había varias personas alistándose para volver a sus casas luego de la prédica.

“Escuchamos un gran estruendo y las puertas se abrieron de golpe”, detalló.

En ese momento, las personas intentaron huir del lugar para no ser alcanzados por una bala.

Brian, otro testigo del medio mencionado, dijo que estaba intentando ayudar a varias personas a que subieran a su carro, cuando recibió un disparo en su mano derecha.

“Intentábamos reunir a la mayor cantidad de gente posible”, comentó en su entrevista. “Vi al atacante salir del edificio y, en ese momento, intenté huir en automóvil”.

El ataque ha causado conmoción en la comunidad de la zona. | Foto: Getty Images

Por su parte, el jefe de la policía de la ciudad, William Reyne, dijo en una conferencia de prensa el domingo que los fieles acudieron a proteger a los niños: “Estaban protegiendo a los niños que también estaban presentes dentro de la iglesia, llevándolos a un lugar seguro”.

Luego de arremeter contra los asistentes a la iglesia, el sospechoso intentó huir corriendo por las calles, pero fue perseguido por los oficiales, quienes lo enfrentaron a tiros. Ocho minutos luego de que llegaran las autoridades, Sanford falleció por una herida de bala en un estacionamiento cercano.

El ataque ocurrió en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado de Michigan. | Foto: Fotos tomadas de @Ms_Harmony58

Mientras tanto, los bomberos acudieron a apagar las llamas durante horas, ya que el incendio se propagó con facilidad y envolvió la iglesia en llamas. Algunos residentes, y las imágenes de lo sucedido, dan cuenta de las densas columnas de humo que se desprendían del recinto.

Las investigaciones preliminares indican que el atacante pudo haber usado un acelerante, como gasolina, para incendiar el lugar.