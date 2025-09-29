Revelan la identidad del atacante implicado en el tiroteo en una iglesia mormona de Michigan, EE. UU., que ya deja 4 víctimas fatales

Las autoridades de Michigan dieron a conocer la identidad de la persona que presuntamente perpetuó una masacre el domingo 28 de septiembre en el municipio de Grand Blanc.

Tomas Jacob Sanford, de 40 años de edad y residente en Burton, Michigan, estrelló una camioneta contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos y después procedió a disparar contra los feligreses que se encontraban allí presentes.

Además, el sujeto es sindicado de quemar la iglesia después del ataque, que ya ha cobrado la vida de cuatro personas y al menos ocho se mantienen heridas.

Multiple people were shot Sunday morning at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan.



Six to eight victims were hit, and the church was set on fire. The suspected shooter is down, and police say there’s no ongoing threat.



FBI and ATF agents are… pic.twitter.com/t7JZ3yxup0 — Clash Report (@clashreport) September 28, 2025

Sanford era exmilitar veterano que había participado en la invasión a Irak por parte de Estados Unidos en la primera década de los años 2000.

Según CNN, el implicado fue sargento y le fueron otorgadas algunas medallas por su desempeño en el servicio del ejército norteamericano entre 2004 y 2008.

El momento del ataque

Los informes policiales sostienen que Sanford estrelló una camioneta que izaban dos banderas de Estados Unidos contra el edificio en la zona, ubicado a las afueras de Flint, Michigan.

Habría usado gas para iniciar el incendio y también tenía artefactos explosivos, pero no estaba claro si los accionó, según James Dier, portavoz de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

El jefe de policía William Renye narró que los agentes que respondieron a una llamada al 911 llegaron a la iglesia en 30 segundos.

El ataque ha causado conmoción en la comunidad de la zona. | Foto: Getty Images

“Tras la salida del sospechoso, dos agentes lo persiguieron y comenzaron un tiroteo, matándolo unos ocho minutos después”, afirmó.

“Las personas dentro de la iglesia protegieron a los niños y los trasladaron a un lugar seguro durante el ataque”, agregó el oficial.

Las víctimas y las investigaciones

Se habían hallado dos cuerpos durante la búsqueda entre los escombros. Uno de los heridos se encontraba en estado crítico el domingo por la noche, y los otros siete se encontraban estables.

Las autoridades aun no han podido esclarecer si se trata de un ataque con motivos religiosos. | Foto: Associated Press

Además, la Policía Estatal de Michigan informó que se recibieron amenazas de bomba en otras iglesias de la zona después de que los agentes abatieran a Sanford.

No se encontraron bombas y la policía estaba investigando las amenazas.

Las investigaciones aún no han encontrado más detalles sobre el motivo del tiroteo, que el FBI calificó como “acto de violencia selectiva”.