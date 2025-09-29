Suscribirse

Estados Unidos

Revelan la identidad del atacante implicado en el tiroteo en una iglesia mormona de Michigan, EE. UU., que ya deja 4 víctimas fatales

El presunto atacante era veterano de la guerra en Irak.

Redacción Mundo
29 de septiembre de 2025, 1:01 p. m.
El atacante posa con un uniforme camuflado de corte militar. | Foto: Associated Press / Red Social X: API

Las autoridades de Michigan dieron a conocer la identidad de la persona que presuntamente perpetuó una masacre el domingo 28 de septiembre en el municipio de Grand Blanc.

Tomas Jacob Sanford, de 40 años de edad y residente en Burton, Michigan, estrelló una camioneta contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos y después procedió a disparar contra los feligreses que se encontraban allí presentes.

Contexto: Tiroteo en una iglesia de Michigan, Estados Unidos, deja al menos un muerto y diez heridos

Además, el sujeto es sindicado de quemar la iglesia después del ataque, que ya ha cobrado la vida de cuatro personas y al menos ocho se mantienen heridas.

Sanford era exmilitar veterano que había participado en la invasión a Irak por parte de Estados Unidos en la primera década de los años 2000.

Según CNN, el implicado fue sargento y le fueron otorgadas algunas medallas por su desempeño en el servicio del ejército norteamericano entre 2004 y 2008.

El momento del ataque

Los informes policiales sostienen que Sanford estrelló una camioneta que izaban dos banderas de Estados Unidos contra el edificio en la zona, ubicado a las afueras de Flint, Michigan.

Habría usado gas para iniciar el incendio y también tenía artefactos explosivos, pero no estaba claro si los accionó, según James Dier, portavoz de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

El jefe de policía William Renye narró que los agentes que respondieron a una llamada al 911 llegaron a la iglesia en 30 segundos.

El ataque ha causado conmoción en la comunidad de la zona. | Foto: Getty Images

Tras la salida del sospechoso, dos agentes lo persiguieron y comenzaron un tiroteo, matándolo unos ocho minutos después”, afirmó.

“Las personas dentro de la iglesia protegieron a los niños y los trasladaron a un lugar seguro durante el ataque”, agregó el oficial.

Las víctimas y las investigaciones

Se habían hallado dos cuerpos durante la búsqueda entre los escombros. Uno de los heridos se encontraba en estado crítico el domingo por la noche, y los otros siete se encontraban estables.

Las autoridades aun no han podido esclarecer si se trata de un ataque con motivos religiosos. | Foto: Associated Press

Además, la Policía Estatal de Michigan informó que se recibieron amenazas de bomba en otras iglesias de la zona después de que los agentes abatieran a Sanford.

No se encontraron bombas y la policía estaba investigando las amenazas.

Las investigaciones aún no han encontrado más detalles sobre el motivo del tiroteo, que el FBI calificó como “acto de violencia selectiva”.

*Con información de Associated Press.

