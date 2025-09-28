Tiroteo en una iglesia de Michigan, Estados Unidos, deja al menos un muerto y diez heridos

Al menos una persona murió y diez más resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido este domingo, 28 de septiembre, por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan.

Entre las víctimas hay una persona fallecida y dos personas más en estado crítico, según el Departamento de Policía de Grand Blanc, que confirmó además que el tirador murió también.

“Hubo un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento”, publicó en un primer momento la Policía en su página en Facebook.

Además, informó que “la iglesia sufre un incendio activo”, ahora controlado, e instó a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. “Por favor, eviten la zona”, pidió al resto de la población.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, subrayó que cualquier tipo de violencia es “inaceptable” tras saber del incidente. “Mi corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc”, publicó Whitmer en X.

Imágenes del lugar mostraban a socorristas llevando a personas en camillas y una gran columna de humo oscuro salir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc.

El jefe de la policía local, William Renye, declaró que el sospechoso condujo su vehículo por la puerta principal de la iglesia y luego comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el interior con un rifle de asalto.

El funcionario dijo que diez víctimas de los disparos fueron trasladadas al hospital y una de ellas murió. Agregó que el incendio fue extinguido, pero se espera hallar más víctimas “una vez que aseguremos la escena”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también denunció el “nuevo ataque dirigido contra los cristianos”, después de un tiroteo e incendio en una iglesia mormona en Michigan.

“El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Rezad por las víctimas y sus familias. Esta epidemia de violencia que hay en nuestro país tiene que acabar ¡de inmediato!”, añadió el mandatario estadounidense.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como ‘Bowling for Columbine’, ‘Fahrenheit 9/11’ y en particular ‘Roger&Me’, en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos.

“Mi esposo escuchó gente gritar, una señora pidiendo ayuda”, dijo a la AFP una mujer que vive cerca de la iglesia.

El jefe del FBI, Kash Patel, dijo que agentes de la policía federal ya se encuentran en el lugar para apoyar la investigación. “La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal”, afirmó.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que había sido informada sobre el incidente.