Suscribirse

Estados Unidos

Tiroteo en una iglesia de Michigan, Estados Unidos, deja al menos un muerto y diez heridos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el “nuevo ataque dirigido contra los cristianos”.

Redacción Mundo
28 de septiembre de 2025, 6:19 p. m.
El ataque ocurrió en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado de Michigan.
El ataque ocurrió en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado de Michigan. | Foto: Fotos tomadas de @Ms_Harmony58

Al menos una persona murió y diez más resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido este domingo, 28 de septiembre, por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan.

Entre las víctimas hay una persona fallecida y dos personas más en estado crítico, según el Departamento de Policía de Grand Blanc, que confirmó además que el tirador murió también.

Contexto: Tiroteo en restaurante de Carolina del Norte, Estados Unidos, deja al menos tres muertos y varios heridos

“Hubo un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento”, publicó en un primer momento la Policía en su página en Facebook.

Además, informó que “la iglesia sufre un incendio activo”, ahora controlado, e instó a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. “Por favor, eviten la zona”, pidió al resto de la población.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, subrayó que cualquier tipo de violencia es “inaceptable” tras saber del incidente. “Mi corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc”, publicó Whitmer en X.

Imágenes del lugar mostraban a socorristas llevando a personas en camillas y una gran columna de humo oscuro salir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc.

El jefe de la policía local, William Renye, declaró que el sospechoso condujo su vehículo por la puerta principal de la iglesia y luego comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el interior con un rifle de asalto.

El funcionario dijo que diez víctimas de los disparos fueron trasladadas al hospital y una de ellas murió. Agregó que el incendio fue extinguido, pero se espera hallar más víctimas “una vez que aseguremos la escena”.

Contexto: Little Haiti bajo fuego: balacera mortal conmociona a Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también denunció el “nuevo ataque dirigido contra los cristianos”, después de un tiroteo e incendio en una iglesia mormona en Michigan.

“El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Rezad por las víctimas y sus familias. Esta epidemia de violencia que hay en nuestro país tiene que acabar ¡de inmediato!”, añadió el mandatario estadounidense.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como ‘Bowling for Columbine’, ‘Fahrenheit 9/11’ y en particular ‘Roger&Me’, en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos.

“Mi esposo escuchó gente gritar, una señora pidiendo ayuda”, dijo a la AFP una mujer que vive cerca de la iglesia.

El jefe del FBI, Kash Patel, dijo que agentes de la policía federal ya se encuentran en el lugar para apoyar la investigación. “La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal”, afirmó.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que había sido informada sobre el incidente.

*Con información de AFP y Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermana de B King reveló cómo identificaron su cadáver y mostró emotiva imagen

2. Expresidente Álvaro Uribe Vélez explica su propuesta para que la Justicia Penal Militar revise las condenas de la JEP en contra de exmilitares

3. Barcelona y Lamine Yamal hunden al Real Madrid en LaLiga: otro golpe tras el baile del Atlético de Madrid

4. Tiroteo en una iglesia de Michigan, Estados Unidos, deja al menos un muerto y diez heridos

5. Presidente Petro volvió a mencionar al Ejército de los Estados Unidos e hizo reflexión: “Llegó la hora”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.