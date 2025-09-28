Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Tiroteo en restaurante de Carolina del Norte, Estados Unidos, deja al menos tres muertos y varios heridos

Por el momento, se desconoce el estado de salud de las personas que resultaron heridas.

Redacción Mundo
28 de septiembre de 2025, 4:14 p. m.
Tiroteo
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images

Un ataque armado ejecutado desde una embarcación ha dejado en la noche de este sábado, 27 de septiembre, al menos tres muertos y ocho heridos en un bar situado frente al mar en Southport, en el estado estadounidense de Carolina del Norte, donde las autoridades locales están interrogando a “una persona de interés” mientras se desarrolla la investigación del suceso.

Las autoridades locales han confirmado que el tiroteo se produjo en torno a las 21.30 horas (hora local) en el restaurante American Fish Company, ubicado en el muelle de la ciudad costera de Southport, próxima a la desembocadura del río Cape Fear.

Contexto: Tragedia en Dallas: tiroteo en oficina del ICE deja al menos un muerto y varios heridos

Informes preliminares recogidos por CNN apuntan que un individuo llegó hasta el lugar del incidente a bordo de una lancha y abrió fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el mencionado establecimiento.

Como resultado de los disparos, tres personas han perdido la vida y ocho han resultado heridas, si bien se desconoce la gravedad de las lesiones sufridas.

Poco antes de las 22.00 horas (hora local), el Gobierno municipal ha emitido una alerta de emergencia a través de redes sociales, instando a los ciudadanos a evitar la zona y permanecer en sus viviendas mientras se desarrollaban las labores policiales.

Contexto: Tiroteo en Queens: adolescente de 13 años recibió disparo en la cabeza frente a local de Dunkin’

Por su parte, la oficial de información pública de la ciudad, ChyAnn Ketchum, ha declarado que “una persona de interés ha sido localizada y está siendo interrogada en relación con los hechos”, aunque no ha aclarado si se trata del autor del tiroteo o de un posible cómplice.

Testigos presenciales han declarado a los medios que el atacante huyó del lugar a través de un canal y que, por el momento, no se ha dado a conocer la noticia de su detención.

Contexto: “Regresaba del trabajo y me disparó”: sobreviviente de tiroteo a manos de su ex en Miami-Dade cuenta su milagro

CNN ha intentado contactar con la Oficina del Sheriff del Condado de Brunswick y con representantes del American Fish Company, pero hasta el momento no han emitido declaraciones oficiales. La investigación sigue en curso, mientras la comunidad de Southport permanece “consternada” por la violencia “repentina” que ha alterado la tranquilidad de la localidad costera.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal: estado en el que fue visto, alarma; video salió a la luz y no hay explicación

2. “Triste”: Aida Victoria Merlano impactó con nuevas palabras por su separación de Juan David Tejada

3. “Es un Gobierno derrochón”: expresidente Álvaro Uribe Vélez pone de presente los billonarios gastos de Gustavo Petro

4. Tiroteo en restaurante de Carolina del Norte, Estados Unidos, deja al menos tres muertos y varios heridos

5. David Alonso se lució en Moto2: video del final donde rozó el podio en el GP de Japón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidostiroteo en Estados UnidosCarolina del Norte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.