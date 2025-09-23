Tensión en Augusta Mail: tirador activo pone en jaque a la comunidad de Georgia

Hacia el medio día se escucharon los primeros disparos, por lo que de manera inmediata las autoridades le indicaron tanto al personal como los clientes del centro comercial Augusta Mail que se queden en sus hogares y no salgan hasta que la situación esté controlada.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La Policía, al igual que el Cuerpo de Bomberos, permanecen en el lugar de los hechos pendientes por si se llega a presentar alguna situación de emergencia, según informa el medio de comunicación local News 12.

De acuerdo a lo que informó el medio en mención, una persona resultó herida y el sospechoso del tiroteo aún se encuentra prófugo.

Los primeros informes de este último tiroteo llegaron poco antes de la 1:25 p.m., y los agentes lo caracterizaron como “más bien una pelea” y no un incidente de tiroteo masivo.

Un testigo del hecho informó que una persona recibió un disparo afuera de Sephora y que la gente arrastró a la víctima adentro para detener el sangrado.

La policía detuvo a dos sospechosos. | Foto: Getty Images

Una vez registrado el incidente, el centro comercial fue cerrado y la gente evacuada, con el fin de evitar nuevos ataques en donde más personas resultaran heridas.

Un empleado de Zumiez admitió que el tiroteo ocurrió cerca de las escaleras mecánicas y que vieron gente corriendo.

Los empleados cerraron la puerta de la tienda y un cliente se coló por debajo de la puerta del probador y llamó al 911. Luego, el cliente y los empleados se escondieron en la trastienda.

Otros empleados de diferentes locales se refugiaron en sus hogares mientras esperaban nuevos informes por parte de las autoridades, como fue el caso de quienes se encontraban en Great American Cookies

Algunos empleados de negocios en el centro comercial dijeron a News 12 que estarían cerrados por el resto del día, independientemente de que el centro comercial reabriera o no.

¿Qué pasará con el incidente del centro comercial?

Aún quedan muchos cabos por unir para esclarecer el caso.

Todavía hay una persona prófuga y hasta el momento, hay dos detenidos por ser posibles sospechosos.

Las primeras versiones indican que pudo ser el resultado de una pelea, sin embargo, no hay una versión oficial al respecto.

No hay que olvidar que no es la primera vez que se presenta un tiroteo en el lugar, por lo que la situación ha vuelto a despertar el temor entre los habitantes del lugar, quienes quieren poder salir tranquilamente, sin pensar que se van a encontrar con un inesperado tiroteo.