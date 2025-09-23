Tiroteo en Queens: adolescente de 13 años recibió disparo en la cabeza frente a local de Dunkin’

Un adolescente de 13 años se encuentra en estado crítico luego de que fuera baleado en la cabeza la mañana del lunes en Cambria Heights, Queens, cuando caminaba hacia la escuela. El incidente ocurrió cerca de las 8:21 a.m. en el estacionamiento de un Dunkin’ Donuts situado en la esquina de Linden Boulevard con Springfield Boulevard.

Según testigos y grabaciones de cámaras de seguridad, el adolescente fue abordado por un atacante que se desplazaba en un scooter; tras intercambiar algunas palabras, el agresor disparó una sola vez, impactando al menor.

Los testigos afirman que el sospechoso llevaba puesta una sudadera con capucha blanca, zapatillas blancas y portaba una mochila negra con el logo de la película Jaws.

Patrullas y cinta de seguridad rodean la tienda en Queens donde ocurrió el tiroteo contra el adolescente. | Foto: FOX 5 New York

El menor fue trasladado de urgencia al Cohen Children’s Medical Center, donde permanece en condición crítica. Las autoridades locales aún no han confirmado si se trata de un ataque dirigido ni si el joven era el objetivo explícito. Tampoco se tiene datos concluyentes sobre si iba rumbo a la escuela en el momento del disparo

Bomberos, servicios médicos de emergencia y policías respondieron tras llamadas al 911 hechas por vecinos que presenciaron el ataque.

Uno de ellos, Ronald Blain, quien trabaja como guardia de seguridad en un comercio próximo, relató que escuchó un “pop”, vio a niños corriendo y al joven tendido en el pavimento. Dijo que intentó ayudar hasta que llegaron los servicios de emergencia.

La policía del precinto 105 de Queens supervisa la investigación junto con otras unidades especializadas. No se ha efectuado ninguna detención hasta ahora. Las autoridades han solicitado a cualquier persona con información que se comunique con la line de detención del crimen al 1-800-577-TIPS.

Paramédicos y agentes del NYPD atienden la emergencia luego de que el menor fuera alcanzado por un disparo. | Foto: CBS New York

Vecinos del sector recuerdan que ese cruce, Linden con Springfield, ha sido escenario de otros episodios violentos en años pasados. Mencionan especialmente el caso de Kevin Lamont Miller Jr., un joven de 13 años que en 2009 murió en circunstancias parecidas mientras caminaba hacia la escuela. Esa tragedia inspiró que el tramo de calle en ese punto tenga, informalmente, una connotación simbólica para quienes viven allí.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, expresó su consternación al calificar el suceso como “otra víctima infantil de la violencia armada sin sentido” y manifestó solidaridad con la familia y la comunidad afectada.