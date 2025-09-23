Suscribirse

Estados Unidos

Tiroteo en Queens: adolescente de 13 años recibió disparo en la cabeza frente a local de Dunkin’

El menor permanece en condición crítica tras el ataque. La Policía busca al sospechoso que huyó en un scooter.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

23 de septiembre de 2025, 1:05 p. m.
Agentes de policía de Nueva York acordonan la escena de un tiroteo frente a un Dunkin’ Donuts en Queens.
Oficiales del NYPD investigan frente al Dunkin’ Donuts donde un niño de 13 años fue baleado en la cabeza | Foto: NBC New York

Un adolescente de 13 años se encuentra en estado crítico luego de que fuera baleado en la cabeza la mañana del lunes en Cambria Heights, Queens, cuando caminaba hacia la escuela. El incidente ocurrió cerca de las 8:21 a.m. en el estacionamiento de un Dunkin’ Donuts situado en la esquina de Linden Boulevard con Springfield Boulevard.

Según testigos y grabaciones de cámaras de seguridad, el adolescente fue abordado por un atacante que se desplazaba en un scooter; tras intercambiar algunas palabras, el agresor disparó una sola vez, impactando al menor.

Los testigos afirman que el sospechoso llevaba puesta una sudadera con capucha blanca, zapatillas blancas y portaba una mochila negra con el logo de la película Jaws.

Escena policial con patrullas y cinta amarilla frente a un Dunkin’ Donuts en Queens tras un tiroteo.
Patrullas y cinta de seguridad rodean la tienda en Queens donde ocurrió el tiroteo contra el adolescente. | Foto: FOX 5 New York

El menor fue trasladado de urgencia al Cohen Children’s Medical Center, donde permanece en condición crítica. Las autoridades locales aún no han confirmado si se trata de un ataque dirigido ni si el joven era el objetivo explícito. Tampoco se tiene datos concluyentes sobre si iba rumbo a la escuela en el momento del disparo

Bomberos, servicios médicos de emergencia y policías respondieron tras llamadas al 911 hechas por vecinos que presenciaron el ataque.

Contexto: Horror en Nueva York: mujer es abusada en la calle y atacante le deja su teléfono para “volver a verla”

Uno de ellos, Ronald Blain, quien trabaja como guardia de seguridad en un comercio próximo, relató que escuchó un “pop”, vio a niños corriendo y al joven tendido en el pavimento. Dijo que intentó ayudar hasta que llegaron los servicios de emergencia.

La policía del precinto 105 de Queens supervisa la investigación junto con otras unidades especializadas. No se ha efectuado ninguna detención hasta ahora. Las autoridades han solicitado a cualquier persona con información que se comunique con la line de detención del crimen al 1-800-577-TIPS.

Personal de emergencia de Nueva York atiende un tiroteo frente a un Dunkin’ Donuts en Queens.
Paramédicos y agentes del NYPD atienden la emergencia luego de que el menor fuera alcanzado por un disparo. | Foto: CBS New York

Vecinos del sector recuerdan que ese cruce, Linden con Springfield, ha sido escenario de otros episodios violentos en años pasados. Mencionan especialmente el caso de Kevin Lamont Miller Jr., un joven de 13 años que en 2009 murió en circunstancias parecidas mientras caminaba hacia la escuela. Esa tragedia inspiró que el tramo de calle en ese punto tenga, informalmente, una connotación simbólica para quienes viven allí.

Contexto: ¿Quién era Celeste Rivas?, la adolescente que desapareció hace un año y fue encontrada muerta en el Tesla del cantante D4vd

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, expresó su consternación al calificar el suceso como “otra víctima infantil de la violencia armada sin sentido” y manifestó solidaridad con la familia y la comunidad afectada.

Este episodio vuelve a levantar el debate sobre la seguridad en zonas donde circulan escolares muy temprano, así como la necesidad de establecer medidas de prevención, vigilancia y respuesta rápida. Mientras permanece internado, el estado del niño inspira llamados urgentes a actuar para que hechos similares no se repitan.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habló alias Fritanga y contó la verdad del vínculo que lo unía con B King tras su muerte: aclaró tema desde la cárcel

2. Taylor Swift lanza su propia emisora en SiriusXM: “Taylor’s Channel 13” con música exclusiva y estreno de The Life of a Showgirl

3. ¿Amenaza en la Asamblea de la ONU? Servicio Secreto frustra un complot para colapsar la red celular de Nueva York

4. Comunidad médica, en alerta tras los comentarios de Donald Trump sobre relación entre el Tylenol y el autismo

5. Al menos 20 mineros atrapados tras impresionante derrumbe en una mina de Segovia, Antioquia: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tiroteo Nueva YorkEstados Unidosdisparosarmas de fuegoMenor de edadDunkin Donuts

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.