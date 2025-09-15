Elecciones en Nueva York: la inesperada alianza de Hochul y Mamdani sacude la carrera política demócrata

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha emitido un respaldo decisivo a Zohran Mamdani, candidato demócrata progresista para alcalde de la ciudad, con el objetivo explícito de unificar al Partido Demócrata ante las elecciones generales de noviembre.

Fue Hochul misma quien publicó un artículo de opinión en The New York Times, donde reconoce que exhiben diferencias en algunas políticas, pero destaca que comparten la urgencia de enfrentar la crisis de vivienda, mejorar la asequibilidad y reconstruir la confianza en la seguridad urbana.

Para Mamdani, de 33 años y con una plataforma centrada en medidas progresistas como congelamiento de alquileres para vivienda subvencionada, transporte público gratuito y mayor presión tributaria sobre los más ricos, el respaldo de Hochul representa un espaldarazo fundamental para reforzar la legitimidad dentro del partido.

Analistas dicen que no se veía un fenómeno político demócrata así desde Barak Obama | Foto: Getty Images

Según encuestas recientes, Mamdani lidera con comodidad entre los votantes demócratas y tiene ventaja frente a los independientes, incluido Andrew Cuomo, quien perdió las primarias demócratas pero permanece en la carrera como candidato independiente.

El anuncio surge en un momento en que la fractura interna del Partido Demócrata en Nueva York se ha vuelto evidente. Líderes centristas y progresistas debaten cómo posicionarse ante una carrera donde figuras como Cuomo y el alcalde Eric Adams, también corriendo como independientes, podrían dividir el voto demócrata, debilitando la opción de Mamdani.

El respaldo de Hochul, que hasta hace poco mostraba reservas hacia algunas propuestas del joven candidato, sugiere que la gobernadora ha valorado la necesidad de cohesión ante la posibilidad de que la fragmentación favorezca a los adversarios externos al partido.

Además, Hochul remarco en su editorial la importancia de la seguridad y el orden público. Afirmó que en sus conversaciones con Mamdani le dejó claro que los oficiales de policía deben recibir los recursos necesarios para garantizar la seguridad en calles y subterráneos, y que el liderazgo de la NYPD debe mantenerse fuerte.

El candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, celebra su victoria en las primarias demócratas | Foto: Getty Images

De igual modo, habló sobre la urgencia de combatir el antisemitismo en la ciudad, reconociendo que Mamdani ha tenido que responder a críticas de comunidades judías que se sentían preocupadas por declaraciones anteriores suyas sobre política internacional.

Para los analistas políticos, este respaldo puede marcar un punto de inflexión en la campaña. Pues podría persuadir a otros demócratas influyentes que hasta ahora se han mantenido al margen como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries a sumarse públicamente a Mamdani.

También plantea el reto para Hochul de mantener el apoyo de quienes en su base están menos convencidos de las posturas más radicales del candidato, especialmente en distritos suburbanos y entre votantes de más edad, donde los mensajes progresistas generan mayor escepticismo.

Más allá del respaldo, el escenario electoral exige concreción. La campaña de Mamdani ya ha enfrentado cuestionamientos sobre cómo financiará sus propuestas y si podrá mantener alianzas estables con líderes moderados y progresistas por igual.