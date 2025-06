Zohran Mamdani, nacido en Uganda, salió victorioso frente a Andrew Coumo , ex gobernador del estado. El margen fue de 7 puntos porcentuales (43% frente 36%).

El político no descarta presentarse como independiente en las elecciones de noviembre. | Foto: Getty Images

¿Quién es este político “anti establishment”?

| Foto: Corbis via Getty Images

Por su mismo origen, Madmani es querido en población migrante, en medio de las políticas antiinmigratorias de Trump. | Foto: Corbis via Getty Images

Su discurso de izquierda y anti Israel

Mamdani se ha mostrado como un fuerte crítico a las acciones de Israel sobre Gaza y Palestina, lo que lo catapulta como un “problema” para algunos demócratas que no objetan al gobierno de Netanyahu.

El politólogo Lincoln Mitchell dice para AP que “Mamdani no habría superado, y finalmente minimizado, a los demás candidatos que no eran Cuomo en esta carrera si no hubiera sido activo y líder en el movimiento Free Gaza”.