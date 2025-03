Licencia de conducir en Estados Unidos: la iniciativa de Kathy Hochul para facilitar los trámites en Nueva York

De esta forma no solo se facilitarán los trámites, sino que también se r eforzará la seguridad y la privacidad de los conductores.

¿En qué consiste la iniciativa impulsada por la gobernadora Kathy Hochul?

Carcaterísticas del New York Mobile ID

Aunque el MiD no reemplaza la identificación física, puede ser utilizado en lugares donde sea aceptado, como en algunos puntos de control de seguridad de la TSA en aproximadamente 30 aeropuertos del país, incluidos los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy.

Complemento a la identificación física : Se recomienda seguir llevando la identificación física, ya que no todas las empresas o entidades aceptarán inicialmente el MiD.