NYPD en 2025: inscripciones, requisitos y todo lo que necesita saber

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anunció una flexibilización en sus requisitos de ingreso con el objetivo de atraer más aspirantes y responder a la necesidad de reforzar su personal.

A partir de ahora, la edad mínima para presentar el examen de oficial se establece en 20 años y medio, un ajuste que no se hacía en más de dos décadas y que busca ampliar el rango de jóvenes interesados en iniciar una carrera en la institución. El límite máximo continúa siendo de 35 años, manteniendo un equilibrio generacional en la fuerza.

El proceso de selección no solo implica cumplir con la edad requerida. Los aspirantes deben acreditar al menos 24 créditos universitarios en una institución reconocida o, en su defecto, haber completado dos años de servicio militar activo.

Coches de policía de Nueva York juntos, utilizando un teleobjetivo para agrupar tantos como sea posible en una sola toma, Manhattan. | Foto: Getty Images

Antes, el requisito académico exigía 60 créditos, por lo que la medida abre la puerta a un número mayor de candidatos que no han culminado un ciclo universitario completo pero que cuentan con formación suficiente o experiencia militar.

Además de estos aspectos, se exige pasar pruebas médicas, psicológicas y físicas. En el examen físico se incluye una carrera de milla y media en un tiempo máximo de 14 minutos y 21 segundos, estándar que fue restablecido recientemente para garantizar que los nuevos oficiales cuenten con una condición física mínima adecuada.

De igual forma, es obligatorio presentar una licencia de conducción válida del Estado de Nueva York y demostrar dominio del idioma inglés tanto en la expresión oral como escrita.

Las autoridades explican que las reformas al proceso de reclutamiento responden a la disminución sostenida de solicitudes en los últimos años, situación que generó un déficit de personal y la necesidad de buscar nuevos incentivos.

Agentes de policía de Nueva York haciendo guardia en una calle de la ciudad de Nueva York | Foto: Getty Images

Con la reducción en la edad y el requisito académico, el número de interesados se ha multiplicado, lo que refleja una reacción positiva a las modificaciones. Según reportes oficiales, tras ajustarse las condiciones, el volumen de aplicaciones diarias pasó de unas pocas decenas a más de doscientas, y se logró conformar la clase de reclutas más numerosa desde 2016.

El proceso de entrenamiento mantiene su duración habitual de seis meses en la academia, lo que significa que todos los aspirantes alcanzarán los 21 años o más al momento de graduarse y ser nombrados como oficiales activos.