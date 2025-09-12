Suscribirse

Estados Unidos

Desmond Holly: el perfil del sospechoso en el tiroteo de la escuela Evergreen, en Colorado

El estudiante de 16 años abrió fuego en la escuela secundaria Evergreen, dejando dos heridos antes de quitarse la vida.

Redacción Mundo
12 de septiembre de 2025, 10:14 p. m.
Las autoridades perfilan características del estudiante que abrió fuego en la escuela secundaria
Las autoridades perfilan características del estudiante que abrió fuego en la escuela secundaria | Foto: Facebook @Evergreen High School

Alrededor del medio día del pasado miércoles, la escuela Evergreen fue el escenario de un tiroteo ocasionado por un menor de edad en sus instalaciones, dejando a tres personas heridas, incluido el estudiante autor del hecho, quien falleció al poco tiempo de ser traslado a un centro hospitalario.

De acuerdo a la información dada por las autoridades encargadas del caso, el sospechoso fue identificado como Desmond Holly, de 16 años, y los primeros indicios apuntan a que el menor fue “radicalizado por alguna red extremista”.

Contexto: ¿El tiroteo en Minnesota fue un crimen de odio contra católicos? Así ha reaccionado EE. UU. mientras revelan más datos del victimario

Lo que se sabe del comportamiento de Desmond Holly

Los investigadores han obtenido órdenes de allanamiento de su teléfono, de su casa y de su casillero. De igual manera, el FBI ha destinado un equipo especial para ayudar a aclarar el caso.

Para la policía del condado de Jefferson los primeros indicio apuntan a que Holly fue “radicalizado por una red extremista” y que para el momento en que sucedieron los hechos, el joven usó un revólver con una gran cantidad de municiones, lo que le permitió disparar repetidamente y recargar el arma, mientras recorría la escuela.

También se afirma que los relatos vinculados con el autor de la masacre, contenían referencias de tiroteos masivos y material antisemita. Un informe publicado en el Denver Post

El portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson dijo: Tengo que creer que cuando llevas un arma a la escuela y continúas disparando y recargando, y disparando y recargando, estás en una misión.

Además, informes locales dice que los relatos que se creen que están vinculados al menor hacían referencia a tiroteos masivos y material antisemita.

De acuerdo a lo que se informa en Newsweek, Holly había publicado pro TikTok un un video en el que estaba con una camiseta negra que tenía la palabra ira, muy parecida a la que usó uno de los tiradores, durante la masacre de la escuela secundaria Columbine, en 1999.

Aunque los estudiantes que no cuentan con los documentos legales tienen el derecho de integrarse al sistema de escuelas públicas en Estados Unidos, pero la dificultad se presenta cuando un joven intenta acceder a un cupo en una universidad de ese país.
Tiroteo en la escuela secundaria Evergreen, una tragedia que aún está en investigación. | Foto: Getty Images/Mint Images RF

¿Qué opiniones ha generado el caso?

La situación todavía está en manos de las autoridades, quienes siguen buscando pistas que permitan aclarar los motivos por los cuales este menor ocasionó el tiroteo en la escuela secundaria.

El gobernador de Colorado Jared Polis, afirmó por su cuenta de X que: “Este tipo de violencia no tiene cabida en Colorado, especialmente en nuestras escuelas, donde los niños deben sentirse seguros para aprender y crecer. Ninguna familia debería temer jamás por la vida de sus hijos al enviarlos a la escuela”.

La oficina del Sheriff del Condado de Jefferson anunció que a medida que avance la investigación se irán publicando más detalles.

Finalmente, las autoridades invitan a la comunidad a que si tienen información que pueda a ayudar a aclarar el caso, se comuniquen de inmediato con la Oficina del Sheriff de este condado.

Contexto: Tiroteo en la Escuela Naval de Estados Unidos: varios heridos y víctimas de la tragedia

El FBI y el NCIS colaborarán en la investigación forense digital y en la recopilación de pruebas.

Los fiscales determinarán si terceros, como los cuidadores, podrían ser vinculados al caso por cargos relacionados con el acceso a armas de fuego continúan siendo parte de la investigación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ideam anticipa “lluvias más intensas” este 13 y 14 de septiembre de 2025: así estará el clima este fin de semana por departamentos

2. Este es el costo en pesos colombianos para viajar a Disney con el dólar por debajo de $4.000

3. “Los radicales de izquierda son el problema, son crueles y horribles”: Donald Trump

4. La FLIP le envía carta a la Presidencia tras la obstrucción al trabajo de un periodista de SEMANA que cubría la visita de Verónica Alcocer a La Picota

5. Laura Sarabia será la nueva embajadora de Colombia en el Reino Unido: fue publicada su hoja de vida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidossospechosoPerfilTiroteo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.