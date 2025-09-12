Alrededor del medio día del pasado miércoles, la escuela Evergreen fue el escenario de un tiroteo ocasionado por un menor de edad en sus instalaciones, dejando a tres personas heridas, incluido el estudiante autor del hecho, quien falleció al poco tiempo de ser traslado a un centro hospitalario.

De acuerdo a la información dada por las autoridades encargadas del caso, el sospechoso fue identificado como Desmond Holly, de 16 años, y los primeros indicios apuntan a que el menor fue “radicalizado por alguna red extremista”.

Lo que se sabe del comportamiento de Desmond Holly

Los investigadores han obtenido órdenes de allanamiento de su teléfono, de su casa y de su casillero. De igual manera, el FBI ha destinado un equipo especial para ayudar a aclarar el caso.

Para la policía del condado de Jefferson los primeros indicio apuntan a que Holly fue “radicalizado por una red extremista” y que para el momento en que sucedieron los hechos, el joven usó un revólver con una gran cantidad de municiones, lo que le permitió disparar repetidamente y recargar el arma, mientras recorría la escuela.

También se afirma que los relatos vinculados con el autor de la masacre, contenían referencias de tiroteos masivos y material antisemita. Un informe publicado en el Denver Post

El portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson dijo: Tengo que creer que cuando llevas un arma a la escuela y continúas disparando y recargando, y disparando y recargando, estás en una misión.

De acuerdo a lo que se informa en Newsweek, Holly había publicado pro TikTok un un video en el que estaba con una camiseta negra que tenía la palabra ira, muy parecida a la que usó uno de los tiradores, durante la masacre de la escuela secundaria Columbine, en 1999.

Tiroteo en la escuela secundaria Evergreen, una tragedia que aún está en investigación. | Foto: Getty Images/Mint Images RF

¿Qué opiniones ha generado el caso?

La situación todavía está en manos de las autoridades, quienes siguen buscando pistas que permitan aclarar los motivos por los cuales este menor ocasionó el tiroteo en la escuela secundaria.

El gobernador de Colorado Jared Polis, afirmó por su cuenta de X que: “Este tipo de violencia no tiene cabida en Colorado, especialmente en nuestras escuelas, donde los niños deben sentirse seguros para aprender y crecer. Ninguna familia debería temer jamás por la vida de sus hijos al enviarlos a la escuela”.

La oficina del Sheriff del Condado de Jefferson anunció que a medida que avance la investigación se irán publicando más detalles.

Finalmente, las autoridades invitan a la comunidad a que si tienen información que pueda a ayudar a aclarar el caso, se comuniquen de inmediato con la Oficina del Sheriff de este condado.

El FBI y el NCIS colaborarán en la investigación forense digital y en la recopilación de pruebas.