Suscribirse

Estados Unidos

Menor de 10 años relata el horror del tiroteo en un colegio católico de Minnesota: “Mi amigo me salvó”

El tirador disparó varias veces a los estudiantes que se encontraba en misa.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025, 11:42 p. m.
MINNEAPOLIS, MINNESOTA - AUGUST 27: Police work the scene following a mass shooting at Annunciation Catholic School on August 27, 2025 in Minneapolis, Minnesota. According to Minneapolis Police, a gunman fired through the windows of the Annunciation Church at worshippers sitting in pews during a Catholic school Mass, killing two children and injuring at least 17 others. The gunman reportedly died at the scene from a self-inflicted gunshot wound. (Photo by Stephen Maturen/Getty Images)
El tiroteo se reportó cerca de las 8:30 de la mañana del 27 de agosto de 2025. | Foto: Getty Images

Este miércoles, 27 de agosto, se reportó un trágico tiroteo en un colegio católico de la ciudad de Minneapolis, ubicada en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Las autoridades anunciaron que dos menores, de ocho y diez años, fallecieron.

Un estudiante de la Escuela Católica Annunciation, identificado como Weston Halsne, de 10 años, detalló al medio local WCCO News el momento de pánico que vivió en la mañana de este miércoles.

“Mi amigo Víctor me salvó. Se echó encima de mí. Pero lo golpearon”, dijo, en referencia a un compañero de clase que lo salvó de ser alcanzado por una bala. “Tenía mucho miedo por él. Pero creo que ahora está bien”.

x
Una persona sale de la escuela de la Iglesia de la Anunciación mientras la policía responde al tiroteo masivo | Foto: Associated Press

“Espero que estés bien y estoy rezando por ti”, le envió sus buenos deseos a su amigo.

El tiroteo tuvo lugar en la iglesia del colegio, mientras que los estudiantes asistían a una misa matutina.

Horas más tarde de la tragedia, los agentes del FBI que acudieron a la zona identificaron al tirador como Robin Westman, de 23 años, quien falleció en el lugar por una herida de bala autoinfligida.

Según un reportaje del medio estadounidense CNN, Westman se graduó de la institución católica en 2017.

Transeúntes y medios de comunicación observan cerca del lugar del tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. Dos niños murieron a tiros cuando un hombre armado atacó una iglesia de Minneapolis el miércoles, dejando 17 heridos, 14 de ellos niños, según informó la policía.
Transeúntes y medios de comunicación observan cerca del lugar del tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. Dos niños murieron a tiros cuando un hombre armado atacó una iglesia de Minneapolis. | Foto: AFP

El menor que fue entrevistado por la prensa, Halsne, explicó que estaba sentado cerca de una de las ventanas por las cuales el sospechoso disparó varias veces. El testigo aseguró que, en cuanto se escucharon los disparos, se escondió bajo la silla junto con su amigo.

Contexto: Las 3 noticias más importantes en Estados Unidos hoy, miércoles 27 de agosto

Víctor, como lo identificó su compañero, se abalanzó sobre él y recibió un disparo en la espalda.

Además, agregó que al salir del colegio pudo encontrarse con su mamá, que estaba a la espera de él tras el informe de la emergencia. “Estaba feliz, porque tenía miedo de no verla. No sabía qué estaba pasando, estaba en shock”, dijo.

Agentes del orden se congregan frente a la escuela de la Iglesia de la Anunciación en respuesta a un tiroteo masivo reportado el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Foto AP/Mark Vancleave)
Agentes del orden se congregan frente a la escuela de la Iglesia de la Anunciación en respuesta a un tiroteo masivo reportado el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. | Foto: AP

Minutos después del tiroteo, los estudiantes fueron traslados al gimnasio del colegio para esperar a las autoridades de emergencia, ser tendidos por los médicos y poder salir de la institución.

Contexto: Un tiroteo dentro de un hospital de Detroit desató una cacería policial que puso en vilo a toda la ciudad

Otro alumno, de quinto grado —según el informe del medio local mencionado—, aseguró que en la institución se habían llevado a cabo varios simulacros en caso de que se presentara un tiroteo, pero indicó que nunca esperó que este se presentara en medio de una misa.

El director del FBI, Kash Patel, publicó en su perfil de X que los agentes están investigando los hechos como “un acto de terrorismo interno y un crimen de odio contra los católicos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump ordena bandera a media asta en EE. UU. por tiroteo en Minnesota, mientras que el FBI investiga posible terrorismo

2. ‘La Liendra’ aparece en preocupante estado; se mostró con moretones, heridas abiertas y curaciones

3. Thomas Greg continuará con la producción de pasaportes hasta abril de 2026: Gobierno Petro firmó millonario contrato

4. Prensa alemana raja a Luis Díaz: flojo partido con Bayern Múnich en Copa lo condena

5. Menor de 10 años relata el horror del tiroteo en un colegio católico de Minnesota: “Mi amigo me salvó”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTiroteo Minnesota

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.