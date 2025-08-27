Suscribirse

Las 3 noticias más importantes en Estados Unidos hoy, miércoles 27 de agosto

Estas son las noticias más relevantes de este día.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025, 10:22 p. m.
Padres esperan noticias de sus hijos tras un tiroteo masivo en la Iglesia de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)
Este miércoles, en Estados Unidos se han reportado varias noticias de interés tanto nacional como internacional. Algunas han conmocionado al país entero, mientras que otras modifican normativas y procesos que podrían interesarle a cientos de personas. Entre estas, se destaca el trágico tiroteo reportado en la ciudad de Minneapolis, el cual dejó varias víctimas mortales.

Tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

El jefe de la policía de la ciudad, en el estado de Minnesota, Brian O’Hara, aseguró que dos niños perdieron la vida: los menores tenían ocho y diez años.

Contexto: Revelan identidad del tirador de escuela en Minnesota: esta es la macabra frase que tenía escrita en el cargador de su arma

“Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que celebraban sus cultos. La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, dijo el jefe de la policía ante la prensa, este miércoles.

Transeúntes y medios de comunicación observan cerca del lugar del tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. Dos niños murieron a tiros cuando un hombre armado atacó una iglesia de Minneapolis el miércoles, dejando 17 heridos, 14 de ellos niños, según informó la policía.
Transeúntes y medios de comunicación observan cerca del lugar del tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. Dos niños murieron a tiros cuando un hombre armado atacó una iglesia de Minneapolis el miércoles, dejando 17 heridos, 14 de ellos niños, según informó la policía. | Foto: AFP

Los sucesos tuvieron lugar en medio de una misa que se celebraba en horas de la mañana, en la Escuela Católica Anunciación. De acuerdo con la información de O’Hara, el atacante disparó a través de las ventanas de la iglesia.

“Tenía un rifle, una escopeta y una pistola”, especificó el agente.

Más tarde, el FBI identificó al sospechoso como Robin Westman, de 23 años, quien murió por una herida de bala autoinfligida en el lugar de los hechos. Según un reportaje de CNN, el hombre se habría graduado del colegio mencionado en el 2017.

‘Alcatraz de caimanes’ podría quedar vacía en los próximos días

Un alto funcionario del estado de Florida aseguró que el polémico centro de detención para inmigrantes, que está custodiado por caimanes, podría ser desalojado próximamente, según unos correos que fueron obtenidos por la agencia de noticias AP.

Contexto: Fallo federal ordena cierre de centro migratorio’ Alligator Alcatraz’, en Florida, tras amenaza ambiental

El director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, escribió un mensaje al rabino del sur del estado, Mario Rojzman —quien iría al centro de detención para ofrecer servicios de capellanía—, que “probablemente nos quedaremos sin personas pocos días”.

Fotos de la semana 4 julio
El presidente Donald Trump visitó "Alligator Alcatraz", un nuevo centro de detención de migrantes en el centro de entrenamiento y transición de Dade-Collier, el martes 1 de julio de 2025, en Ochopee, Florida. | Foto: AP

Desde la inauguración de esta prisión, dos meses atrás, se han presentado varias demandas en relación con las condiciones a las que han sido sometidos los extranjeros detenidos. Estas instalaciones hicieron su debut como parte de una iniciativa del presidente Donald Trump, y con el arresto de al menos mil personas.

Sin embargo, hasta la semana pasada, había entre 300 y 350 detenidos en el lugar, de acuerdo con las afirmaciones del representante demócrata, Maxwell Frost. Incluso, una jueza de Miami ya solicitó el cierre del centro.

El salvadoreño Kilmar Ábrego no podrá ser deportado en las siguientes semanas

kilmar Ábrego
Kilmar Ábrego fue detenido por el servicio de inmigración en un estacionamiento de Ikea en Maryland en marzo del 2025. | Foto: AP

La jueza federal Paula Xinis estableció que para el próximo 6 de octubre, funcionarios del gobierno de Trump deben presentarse a una audiencia probatoria, en relación con el intento de la administración de deportar al Ábrego, que residía de manera legal en Estados Unidos.

Contexto: Toman drástica decisión con Kilmar Abrego García: inmigrante deportado irregularmente por un “error administrativo”

Lo anterior quiere decir que el hombre no podrá ser expulsado nuevamente del país hasta que se lleve a cabo la audiencia. En este momento, el salvadoreño continúa bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

