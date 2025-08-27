Estados Unidos
Revelan identidad del tirador de escuela en Minnesota: esta es la macabra frase que tenía escrita en el cargador de su arma
El presunto atacante ingresó a la escuela con tres tipos de armas de fuego.
Minnesota vive una jornada de terror después de que un hombre armado perpetrara un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, dejando como saldo dos niños de ocho y diez años muertos, y 17 personas heridas, según cifras preliminares de las autoridades locales.
El ataque, presuntamente, fue cometido por un sujeto identificado como Robin Westman, quien después de causar víctimas mortales se quitó la vida en la parte trasera de la iglesia.
Por su parte, en redes sociales identificaron el perturbador perfil del atacante, señalado por el periodista Benny Johnson.
En un video de diez minutos publicado horas antes del tiroteo, Westman presumió un arsenal de rifles, municiones y otras armas de fuego.
En uno de los cargadores de las armas, hay una inscripción en letras blancas que dice “matar a Donald Trump”, y otra en la que escribió “para los niños”, más risas transcritas.
También hizo alusión a la URSS, Israel, el catolicismo y frases que denomina “shitpost”.
Westman, en el principio del video, enfocó una carta en la cual, aparentemente, se despedía de sus familiares cercanos.
Allí, mencionó que tiene depresión profunda hace años y que solo ellos le “permitían seguir en pie”.
Dijo que a pesar de su buena crianza y acompañamiento familiar, no se sentía “a gusto con el mundo y sus injusticias”. Al pensar que iba a morir de cáncer por el consumo de vapeador, aseguró que tenía que hacer un “último show”.
Por último, pidió que “oraran por las víctimas y heridos que sus acciones podrían causar”.
En una rueda de prensa, un oficial de policía sostuvo que el tirador tenía poco más de 20 años, no tenía antecedentes penales y se cree que actuó solo, pero no reveló su nombre ni información sobre posibles vínculos con la escuela.
El nombre del sujeto lo destapó un agente bajo anonimato, según información de Associated Press.
El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo que el tirador entró armado con un rifle, una escopeta y una pistola.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad, mencionó que siguen de cerca la situación.