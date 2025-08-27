Revelan identidad del tirador de escuela en Minnesota: esta es la macabra frase que tenía escrita en el cargador de su arma

Minnesota vive una jornada de terror después de que un hombre armado perpetrara un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, dejando como saldo dos niños de ocho y diez años muertos, y 17 personas heridas, según cifras preliminares de las autoridades locales.

El ataque, presuntamente, fue cometido por un sujeto identificado como Robin Westman, quien después de causar víctimas mortales se quitó la vida en la parte trasera de la iglesia.

El atacante de 20 años se quitó la vida después del tiroteo. | Foto: Red social X

Por su parte, en redes sociales identificaron el perturbador perfil del atacante, señalado por el periodista Benny Johnson.

En un video de diez minutos publicado horas antes del tiroteo, Westman presumió un arsenal de rifles, municiones y otras armas de fuego.

Westman grabó cerca de cinco minutos mostrando balas, armas, pistolas y rifles. | Foto: Red Social X

En uno de los cargadores de las armas, hay una inscripción en letras blancas que dice “matar a Donald Trump”, y otra en la que escribió “para los niños”, más risas transcritas.

Westman presumió los mensajes que le puso a las armas. | Foto: Red social X

También hizo alusión a la URSS, Israel, el catolicismo y frases que denomina “shitpost”.

Westman, en el principio del video, enfocó una carta en la cual, aparentemente, se despedía de sus familiares cercanos.

En el video muestra tres páginas escritas a mano. | Foto: Red social X

Allí, mencionó que tiene depresión profunda hace años y que solo ellos le “permitían seguir en pie”.

Dijo que a pesar de su buena crianza y acompañamiento familiar, no se sentía “a gusto con el mundo y sus injusticias”. Al pensar que iba a morir de cáncer por el consumo de vapeador, aseguró que tenía que hacer un “último show”.

Por último, pidió que “oraran por las víctimas y heridos que sus acciones podrían causar”.

En una rueda de prensa, un oficial de policía sostuvo que el tirador tenía poco más de 20 años, no tenía antecedentes penales y se cree que actuó solo, pero no reveló su nombre ni información sobre posibles vínculos con la escuela.

El nombre del sujeto lo destapó un agente bajo anonimato, según información de Associated Press.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo que el tirador entró armado con un rifle, una escopeta y una pistola.