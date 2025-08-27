Suscribirse

Estados Unidos

Se reporta un tirador activo en una escuela de Minneapolis, policía emite alerta

El presidente de Estados Unidos lamentó el hecho y pidió “rezar por todos los afectados”.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025, 2:58 p. m.
Las autoridades atienden el incidente en la escuela católica
Las autoridades atienden el incidente en una escuela católica. | Foto: Fox news

El gobernador del estado de Minnesota, Estados Unidos, informó sobre un tiroteo este miércoles en una escuela católica de la ciudad de Minneapolis.

“He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información”, escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

La confirmación del tiroteo ocurrió tras una ola de falsas denuncias sobre ataques armados en varias universidades del país, en el regreso de los estudiantes de las vacaciones de verano.

“Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia”, dijo Walz, sin dar detalles sobre posibles víctimas.

La policía de Minneapolis se negó a ampliar la información, por el momento.

“Estoy monitoreando los informes de violencia horrible en el sur de Minneapolis”, informó el alcalde Jacob Frey en X.

“Estoy en contacto con el jefe de policía O’Hara y nuestro equipo de respuesta a emergencias se ha activado. Compartiremos más información lo antes posible. Por favor, den a nuestros agentes el margen de maniobra necesario para responder a la situación”, agregó el alcalde.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que fue informado sobre un tiroteo este miércoles, 27 de agosto, en una escuela de la ciudad de Minneapolis, y calificó la situación de “terrible”.

“He sido informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”, afirmó Trump en su red Truth Social.

Contexto: Alarmas falsas por tiradores activos están generando preocupación y pánico en varias universidades y escuelas de Estados Unidos

“El FBI respondió rápidamente y está en el lugar. La Casa Banca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor, únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”, solicitó.

La escuela, que está ubicada al lado de la iglesia, es para alumnos desde jardín de infantes hasta octavo grado, según el NY Post.

Padres esperan noticias de sus hijos tras un tiroteo masivo en la Iglesia de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)
Padres esperan noticias de sus hijos tras un tiroteo masivo en la Iglesia de la Anunciación, el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP) | Foto: AP

Decenas de policías locales y estatales, agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y otras autoridades fueron vistos en la escuela atentos a la emergencia.

Cerca de la escuela se ha establecido una zona de reunificación, mientras que se ha instado a otros a mantenerse alejados “para permitir que el personal de emergencia ayude a las víctimas”.

Una fuente federal dijo a Fox News que un número considerable de personas resultaron heridas en el tiroteo.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo: “El DHS está monitoreando el horrible tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis”.

Agentes del orden se congregan frente a la escuela de la Iglesia de la Anunciación en respuesta a un tiroteo masivo reportado el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Foto AP/Mark Vancleave)
Agentes del orden se congregan frente a la escuela de la Iglesia de la Anunciación en respuesta a un tiroteo masivo reportado el miércoles 27 de agosto de 2025, en Minneapolis. (Foto AP/Mark Vancleave) | Foto: AP

“Estamos en comunicación con nuestros socios interinstitucionales y compartiremos más información en cuanto esté disponible. Rezo por las víctimas de este atroz ataque y sus familias”, aseveró.

tiradorMinnesota

Noticias Destacadas

