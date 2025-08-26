Suscribirse

Estados Unidos

Alarmas falsas por tiradores activos están generando preocupación y pánico en varias universidades y escuelas de Estados Unidos

Las alertas producen un despliegue importante de recursos policiales, que en ocasiones puede tornarse peligroso y hasta mortal.

Redacción Mundo
26 de agosto de 2025, 4:40 p. m.
x
La policía acordona el campus de la escuela de negocios tras un tiroteo en diciembre que dejó tres víctimas. | Foto: Getty Images

Los tiroteos en campos educativos son uno de los fenómenos sociales más complejos que afronta Estados Unidos y su política de libre porte de armas.

Las instituciones de educación superior de Tennessee, Villanova, Carolina del Sur y Arkansas recibieron reportes de un supuesto hombre armado que amenazaba con disparar.

En la Universidad del Norte de Arizona, se informó sobre un tirador en la Biblioteca Cline del campus universitario.

Contexto: Tiroteo en universidad en Estados Unidos deja al menos un herido. El sospechoso fue abatido por las autoridades

El swating, informes falsos de delitos graves, buscan provocar una respuesta policial contundente, según análisis de Usa Today.

Agentes del orden público cerca de la sede global de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo el 8 de agosto de 2025 en Atlanta, Georgia.
Agentes del orden público cerca de la sede global de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo el 8 de agosto de 2025 en Atlanta, Georgia. | Foto: Getty Images via AFP

Esto produce activación de protocolos contra amenazas de tiroteos, desde protección de la comunidad educativa hasta acciones policiales para controlar la situación.

Por supuesto, la situación genera gasto de recursos, y sobre todo causa temor entre la comunidad por un peligro que, lamentablemente, es latente en el país norteamericano.

La complejidad de las falsas alarmas

Entre enero de 2023 y junio de 2024, las autoridades reportan más de 800 casos de alertas falsas en escuelas primarias, intermedias y secundarias, como menciona la base de datos de tiroteos K-12.

Fotos de la semana 24 enero
Los estudiantes esperan para bajar de un autobús en un sitio de unificación luego de un tiroteo en la escuela secundaria Antioch en Nashville, Tennessee, el miércoles 22 de enero de 2025. | Foto: AP

La Liga Antidifamación dice que el swating surgió como un engaño popular, aunque potencialmente mortal, a principios de la década del 2000.

A inicios del milenio, se hacían llamadas de forma mal intencionada para activar procedimientos por parte del equipo SWAT, un grupo policial encaminado a combatir este tipo de sucesos y otros más.

Contexto: Tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, Estados Unidos, deja al menos seis heridos

En medio de la inmersión en el campo, es posible que haya daños materiales o personas heridas en medio del operativo.

Desviamos los recursos policiales de otras investigaciones activas, y eso supone una carga considerable para los recursos tanto de nuestra agencia como de los departamentos de policía locales”, afirma Kelly Smith, exagente especial adjunto a cargo de la oficina del FBI en Seattle.

En redes se evidencian videos de los estudiantes evacuado el colegio y una gran cantidad de camiones de bomberos rodeando el lugar.
En redes se evidencian videos de los estudiantes evacuado el colegio y una gran cantidad de camiones de bomberos rodeando el lugar. | Foto: Tomada de redes sociales/X

El FBI emitió toda una dependencia dedicada al swating desde 2008.

Tenemos que tratar cada caso como real hasta que sepamos que es un engaño”, recalca Smith.

Lo cierto es que cada llamada falsa como esta desvía a los agentes de las emergencias y los riesgos reales, y esa es la verdadera tragedia”, sostiene, John DeCarlo profesor en la Facultad de Justicia Penal y Ciencias Forenses Henry C. Lee de la Universidad de New Haven.

La práctica no solo causa desvío de recursos públicos, sino que no permite el normal desarrollo de las jornadas académicas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ojo con las deudas: subastan casa de hombre en Nueva York, sin avisarle, por una obligación con el servicio de agua que no conocía

2. Gobierno Petro duplicó esquemas de seguridad a candidatos presidenciales tras crimen de Miguel Uribe Turbay

3. Expareja de Verónica Echegui vive devastador momento por muerte de la actriz: “No se ha separado del féretro”

4. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

5. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tiroteos en Estados UnidosEstados Unidostiroteos en colegiosUniversidadesescuelas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.