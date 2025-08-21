Suscribirse

Estados Unidos

La investigación sobre dos tiradores escolares, en lugares diferentes, pero con algo en común: presencia en macabros sitios online

Dos estudiantes de secundaria perpetuaron tiroteos con múltiples víctimas.

Redacción Mundo
21 de agosto de 2025, 5:40 p. m.
x
Este es un flagelo con el que lucha Estados Unidos hace décadas, y está en constante debate por el uso libre de armas | Foto: Getty Images

En enero pasado, Solomon Henderson le disparó a un compañero de la escuela secundaria Antioch, en Tennesse, causándole la muerte. Otro estudiante resultó herido y devastó a toda la comunidad de la zona.

En otro caso similar, pero en Madison, Wisconsin, la joven Natalie Rupnow, con 15 años, ingresó a la escuela cristiana Abundant Life y asesinó a dos estudiantes, y seis personas resultaron heridas. Ese diciembre de 2024, la Navidad se arruinó para varias familias.

Ambos acabaron con su vida después de perpetuar los ataques.

x
Expertos hacen campañas de prevención de forma constante | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos dos jóvenes tienen algo en común: pertenecían a comunidades extremistas que pululan discursos de odio en línea. Además, los dos tiradores se conocían entre sí.

La revelación la hizo la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), a través de una investigación publicada por Usa Today, la cual arrojó características similares en la forma de actuar de los dos sujetos.

Los detalles de la investigación

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de DL, aseguró que “Los niños y adolescentes de hoy han vivido toda su vida con fácil acceso a internet, lo que los expone aún más a encontrarse con extremismo violento en línea”.

Las ideas extremistas combinadas con sitios web sangrientos pueden inspirar a los usuarios a buscar más contenido extremista, mientras que la violencia en estas plataformas puede inspirar a otros a buscar contenido aún más violento. Es un círculo vicioso, especialmente para los jóvenes”, agrega Greenblatt.

x
Las autoridades hacen un llamado constante para que los padres o acudientes estén pendientes de los sitios que frecuentan sus hijos. | Foto: Getty Images

En estos sitios, Henderson y Rupnow consumían videos explícitos de violencia. Además, empezaron a seguir supremacistas blancos y, lo más grave, celebraban el accionar de otros tiradores.

Publicaban memes en una comunidad de crímenes reales en X y seguían cuentas dedicadas a exaltar neonazis.

El joven de 17 años era usuario habitual de una plataforma dedicada a publicar contenido incel, mensajes misóginos y violentos hacia las mujeres.

La conexión de los ataques

Los dos atacantes se unieron a la sala chat sobre violencia gráfica WatchPeopleDie. A través de la plataforma, se seguían mutuamente. El macabro hallazgo es que ambos llevaron a cabo el tiroteo con un mes de diferencia.

Incluso, los dos ingresaron a la red en fechas muy próximas y, 18 meses después, accionaron sus armas.

Contexto: Tragedia en colegio de EE. UU.: se reportó un tiroteo en Dallas que dejó a tres estudiantes heridos

Rupnow siguió a Henderson el 3 de diciembre, 13 días antes del fatídico suceso en Winsconsin.

Cuando ocurrió el ataque en la escuela cristiana, Henderson creó un TikTok celebrando los fulminantes disparos, tan solo una semana antes del asesinato del 22 de enero.

Rupnow había enviado mensajes a un hombre en Florida, alentándolo a realizar un tiroteo. Si embargo, ese ataque fue frustrado por las autoridades.

Entre tanto, la familia de Josselin Corea, la víctima de Henderson, ha demandado a Escuelas Públicas de Metro Nashville, menciona The Tennessean, acusando negligencia de las instituciones y fallas en sus sistemas de prevención.

Por su parte, la madre de Rupnow enfrenta cargos por el uso del arma de fuego por parte de su hija.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Bucaramanga reacciona ante decisión de nulidad de su elección por el Consejo de Estado: “No es momento para abandonar”

2. La investigación sobre dos tiradores escolares, en lugares diferentes, pero con algo en común: presencia en macabros sitios online

3. Así celebró su cumpleaños 116 la mujer más longeva del mundo: esto ha pasado desde su nacimiento

4. Jefe de la DEA acusa a Nicolás Maduro de cooperar con las Farc y el ELN para enviar cocaína a EE. UU.: las cifras son alarmantes

5. Gobierno Petro reveló preocupante motivo por el que Epa Colombia fue trasladada: MinJusticia contó la verdad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tiroteos en Estados UnidosEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.