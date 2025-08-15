Horror en vivo: hombre es asesinado a tiros mientras su familia lo veía por Facebook

Kevin Watson, de 42 años, se encontraba realizando una transmisión en vivo por Facebook desde su automóvil, en un estacionamiento en el vecindario South Austin de Chicago, comentando sobre una reciente disputa que había tenido en el estacionamiento.

Inesperadamente, se acercó y una persona armada enfrentó a Watson. Apenas este salió del auto, se escuchó un disparo fatal que le causó la muerte, en medio del estupor de quienes lo estaban viendo a través de la red social.

Una muerte capturada en vivo

De acuerdo a lo que se registra en The New York Post, el incidente se registró alrededor de las 6 de la tarde del pasado miércoles 13 de agosto, mientras Watson hablaba en tono agitado sobre el disgusto que había tenido en el estacionamiento.

De pronto, un vehículo se detuvo al lado del suyo y de él se bajó el agresor.

Kevin salta de su carro ante la presencia del desconocido armado, pero pocos minutos después fue alcanzado por un disparo en el pecho, de acuerdo a lo que informó la policía.

Kevin Watson fue asesinado a tiros frente a sus familiares | Foto: Crédito: Facebook @Kevin Watson

El medio The Sun US, afirma que personas que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente y aplicaron presión sobre la herida de Watson, mientras llegaban los servicios médicos.

Aunque el herido fue trasladado de urgencia al hospital Mount Sinai, lamentablemente no pudieron salvarle la vida.

Watson supuestamente conocía al pistolero e intentó arrebatarle el arma de la mano al tirador antes del tiroteo, así lo declaró Alvin Jackson, testigo de la fatal muerte, a ABC 7 Chicago.

“Estaba hablando con un hombre y se dirigía a su coche, cuando este lo siguió”. “Así que el hombre lo siguió y le apuntó con el arma. Intentó forcejear con el arma, y esta se disparó

Así reaccionaron sus familiares

En medio de su desconsuelo, la prima de Kevin, Jacquez Smith, recordó haberlo visto, fatalmente herido, sufrir mientras se desangraba.

“Estaba jadeando”, dijo al medio ABC7. “Estaba intentando luchar por respirar”.

Kevin era padre de un niño de seis años y murió pocas semanas antes de su propio cumpleaños.

El video del suceso se viralizó en redes sociales, acumulando más de dos millones de visualizaciones.

Hasta el momento de las publicaciones, la policía de Chicago no ha realizado detenciones.

La investigación sigue abierta mientras autoridades tratan de esclarecer el motivo y la identidad del agresor.

El asesinato de Kevin Watson ha provocado indignación entre vecinos y líderes comunitarios de Chicago, quienes señalan que la violencia armada en la ciudad ha alcanzado niveles alarmantes.

Activistas locales han reiterado el llamado a reforzar y a impulsar programas de resolución pacífica de conflictos, especialmente por incidentes tan triviales como una disputa por estacionamiento.