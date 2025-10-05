Terror en Alabama: tiroteo tras partido universitario deja varios muertos y más de una docena de heridos

Las autoridades reportaron al menos dos fallecidos y una docena de personas heridas en un tiroteo que se presentó la madrugada del domingo 5 de octubre en el estado Alabama, en Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de los oficiales, la tragedia se reportó cerca de la 1:30 de la mañana en el centro de la ciudad de Montgomery.

Los agentes de los servicios de emergencia que acudieron al lugar aseguraron a la prensa que más de 14 personas recibieron heridas de bala.

De acuerdo con la teniente Tina McGriff, del Departamento de Policía de Montgomery, una de las víctimas fatales era una mujer de la tercera edad.

Los agentes reportaron al menos 2 fallecidos. | Foto: Getty Images

“En total, tres víctimas permanecen en estado de riesgo vital y nueve sufrieron lesiones que no ponen en peligro su vida”, aseguró.

Y detalló que dos de los heridos son menores de edad.

Las investigaciones preliminares han determinado que dos grupos criminales empezaron a dispararse entre sí cerca del Museo Rosa Parks, que es una zona bastante concurrida de la ciudad de Alabama.

El incidente empezó alrededor de las 11:30 de la noche del pasado sábado, 4 de octubre.

En el lugar había cientos de personas que había acudido a un partido de fútbol entre la universidad Tuskegee, de Alabama, y el Morehouse College, del estado de Georgia.

La policía lleva a cabo la investigación. | Foto: Getty Images

Además, algunos asistentes estaban conglomerados en el lugar debido a que se instalaron atracciones para quienes salían del partido.

Durante el domingo, la zona estuvo cercada con un cordón policial y se ha instado a las personas a que no se acerquen a la plaza hasta que la policía termine con las operaciones de investigación pertinentes.

Las autoridades, además, han instado a los ciudadanos a que brinden cualquier tipo de información si tiene detalles sobre los sospechosos o las motivaciones del tiroteo.

Se ha instado a las personas a que ofrezcan información, si la tienen. | Foto: Getty Images

El jefe de policía de Montgomery, Jim Graboys, aseguró a la prensa local que sus agentes ya han entrevistado a “varias personas” en relación con la tragedia.

Además, se refirió a los hechos como un “acto de violencia sin sentido” y sentenció que va a “utilizar todos los recursos” para dar con el paradero de los responsables, proceder con la detención y llevarlos ante la justicia.

“Nos quedaremos despiertos toda la noche, haremos todo lo que sea necesario y utilizaremos todos los recursos para acusar y responsabilizar a las personas involucradas en este delito”, agregó en su intervención.