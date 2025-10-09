Video muestra a ICE disparando a la cabeza de un reverendo en Chicago: “Me impactaron siete veces con perdigones explosivos”

Chicago ha vivido un mes intenso desde que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) irrumpió en Chicago, estado de Illinois, causando fuertes enfrentamientos entre los habitantes de la ciudad santuario y los agentes federales.

Ante la escalada en la resistencia de las comunidades, Trump ha enviado fuerzas federales para reprimir las protestas. En una de estas arremetidas, un video viral muestra como oficiales le disparan en la cabeza balas de pimienta a un reverendo.

The video of this incident is just as bad as it sounds. The priest is standing there, not doing anything remotely illegal, and without warning a masked DHS agent on the roof shoots him in the top of his head with a pepper ball. https://t.co/uSerg1H5oX pic.twitter.com/UvP3bZ7yJn — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) October 8, 2025

Los hechos, ocurridos en el centro de detención de ICE Broadview, Illinois, dan cuenta de cómo el pastor David Black está alzando las manos en la puerta del edificio, cuando la bala impacta su integridad física, arrojándolo al suelo, donde fue atendido por otras personas que tenían casco.

Si bien el video es del mes de septiembre, las denuncias públicas se conocieron esta semana del 6 de octubre, causando indignación por el accionar desmedido del ICE.

¿Quién es la víctima de la agresión?

El reverendo en cuestión es David Black, sacerdote de la Primera Iglesia Presbiteriana de Chicago en el barrio de Woodlaw, que ha estado defendiendo a la comunidad junto con otros líderes religiosos.

Black le describió el ataque a la ONG ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles). “Extendí los brazos, con las palmas extendidas hacia los agentes del ICE, en una postura cristiana tradicional de oración y bendición”, dijo.

El reverendo ha estado presente en las protestas contra ICE en Chicago. | Foto: Red social X: API

“Sin previo aviso, y sin ninguna orden ni solicitud de que yo y los demás nos dispersáramos, los agentes de ICE me dispararon repentinamente”, agregó el presbiteriano.

“En un tiroteo rápido, me impactaron siete veces en los brazos, la cara y el torso con perdigones explosivos que contenían algún tipo de agente químico. Tenía claro que los agentes apuntaban a mi cabeza, donde me impactaron dos veces”, denunció.

Los agentes de ICE han disuadido las manifestaciones con gases lacrimógenos y perdigones. | Foto: Getty Images

Este tipo de disparos sin respetar el protocolo puede convertir municiones “no letales” en riesgos para salud e incluso causar la muerte de la persona.

Denuncias sobre represión a líderes religiosos

“Uno de los cánticos que se ha vuelto omnipresente en estas protestas en Broadview es: ‘Ama a tu prójimo, ama a tu Dios, salva tu alma y renuncia a tu trabajo’”, le mencionó Black a Religionnews.

Miembros de distintas congregaciones religiosas han denunciado arremetidas violentas del ICE, que han causado heridas y han usado las armas de represión de forma potencialmente peligrosa para la vida humana.

Estos líderes se han unido a movimientos de resistencia en Chicago. Igualmente, van sumando varias demandas contra la política migratoria de Trump.