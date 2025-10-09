Suscribirse

Estados Unidos

Video muestra a ICE disparando a la cabeza de un reverendo en Chicago: “Me impactaron siete veces con perdigones explosivos”

El reverendo fue impactado por una bala de pimienta.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

9 de octubre de 2025, 3:17 p. m.
x
Los hechos se dieron en un centro de detención del ICE en Illinois. | Foto: Red social X: API

Chicago ha vivido un mes intenso desde que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) irrumpió en Chicago, estado de Illinois, causando fuertes enfrentamientos entre los habitantes de la ciudad santuario y los agentes federales.

Ante la escalada en la resistencia de las comunidades, Trump ha enviado fuerzas federales para reprimir las protestas. En una de estas arremetidas, un video viral muestra como oficiales le disparan en la cabeza balas de pimienta a un reverendo.

Los hechos, ocurridos en el centro de detención de ICE Broadview, Illinois, dan cuenta de cómo el pastor David Black está alzando las manos en la puerta del edificio, cuando la bala impacta su integridad física, arrojándolo al suelo, donde fue atendido por otras personas que tenían casco.

Contexto: La Guardia Nacional llega a Chicago: las razones de Trump para extender el despliegue militar en las ciudades demócratas

Si bien el video es del mes de septiembre, las denuncias públicas se conocieron esta semana del 6 de octubre, causando indignación por el accionar desmedido del ICE.

¿Quién es la víctima de la agresión?

El reverendo en cuestión es David Black, sacerdote de la Primera Iglesia Presbiteriana de Chicago en el barrio de Woodlaw, que ha estado defendiendo a la comunidad junto con otros líderes religiosos.

Contexto: Guardia Nacional está cerca de Chicago, a la espera de la orden de intervención; Trump pide cárcel para mandatarios locales

Black le describió el ataque a la ONG ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles). “Extendí los brazos, con las palmas extendidas hacia los agentes del ICE, en una postura cristiana tradicional de oración y bendición”, dijo.

x
El reverendo ha estado presente en las protestas contra ICE en Chicago. | Foto: Red social X: API

“Sin previo aviso, y sin ninguna orden ni solicitud de que yo y los demás nos dispersáramos, los agentes de ICE me dispararon repentinamente”, agregó el presbiteriano.

En un tiroteo rápido, me impactaron siete veces en los brazos, la cara y el torso con perdigones explosivos que contenían algún tipo de agente químico. Tenía claro que los agentes apuntaban a mi cabeza, donde me impactaron dos veces”, denunció.

x
Los agentes de ICE han disuadido las manifestaciones con gases lacrimógenos y perdigones. | Foto: Getty Images

Este tipo de disparos sin respetar el protocolo puede convertir municiones “no letales” en riesgos para salud e incluso causar la muerte de la persona.

Denuncias sobre represión a líderes religiosos

Uno de los cánticos que se ha vuelto omnipresente en estas protestas en Broadview es: ‘Ama a tu prójimo, ama a tu Dios, salva tu alma y renuncia a tu trabajo’”, le mencionó Black a Religionnews.

Contexto: Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

Miembros de distintas congregaciones religiosas han denunciado arremetidas violentas del ICE, que han causado heridas y han usado las armas de represión de forma potencialmente peligrosa para la vida humana.

Estos líderes se han unido a movimientos de resistencia en Chicago. Igualmente, van sumando varias demandas contra la política migratoria de Trump.

La tensión en la ciudad sigue creciendo por una eventual intervención de la Guardia Nacional en varias zonas de Illinois.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Real Madrid se lanza con todo y sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: “Están interesados”

2. 🔴En vivo: Acuerdo entre Israel y Hamás. Benjamin Netanyahu pide el Premio Nobel de Paz para Donald Trump

3. Video muestra a ICE disparando a la cabeza de un reverendo en Chicago: “Me impactaron siete veces con perdigones explosivos”

4. ‘The New York Times’ cita fuentes que le dan la razón a Petro: “Había colombianos en al menos uno de los barcos destruidos por Estados Unidos”

5. Contralor general lanzó fuerte advertencia ante la falta de inversión en el sector Defensa: “Está comprometida la seguridad del país”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosICEProtestachicagoSacerdote

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.