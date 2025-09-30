Suscribirse

Estados Unidos

Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

Según el DHS, se han detenido alrededor de 700 inmigrantes en la ciudad a lo largo de 3 semanas.

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

30 de septiembre de 2025, 1:04 p. m.
x
La irrupción de los agentes del orden han causado malestar en los habitantes de Chicago y sus suburbios, quienes acusan a ICE de detener inmigrantes que no ha cometido delitos. | Foto: Getty Images

Chicago, la ciudad principal del estado de Illinois, ha tenido días tensionantes en diferentes zonas tras la irrupción de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), lo que ha causado indignación en sus comunidades.

En varios vecindarios se ha visto cómo los habitantes han rechazado la presencia de los oficiales migratorios, mientras que en algunos puntos de la Ciudad de los Vientos se han registrado algunas protestas.

Contexto: Pandillas y otros grupos le advierten a Trump por la inminente intervención militar en Chicago: “Podría haber víctimas mortales”

Ante la escalada en estas acciones, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, le informó a la prensa de la región que el Departamento de Seguridad Nacional habría solicitado el despliegue de 100 efectivos de la Guardia Nacional al Departamento de Guerra, a través de un memorando.

CHICAGO, ILLINOIS - JUNE 26: Illinois Governor JB Pritzker speaks during a rally where he announced he would be seeking a third term in the Illinois governor's office on June 26, 2025 in Chicago, Illinois. Pritzker, an heir to the Hyatt Hotels fortune and one of the nation’s wealthiest politicians, is thought to have ambitions for a 2028 presidential run. (Photo by Scott Olson/Getty Images)
El mandatario demócrata de Illinois se ha enfrentado constantemente a las políticas migratorias de Trump | Foto: Getty Images

No se trata de combatir la delincuencia, se trata de sembrar el miedo y la intimidación entre los estadounidenses... Se trata de consolidar el poder en manos de Donald Trump", afirmó Pritzker.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, le confirmó a Usa Today que “el Departamento de Guerra ha recibido una solicitud de asistencia para proteger al personal, las propiedades y las funciones federales en el estado de Illinois. Todas las decisiones se tomarán de acuerdo con los procesos establecidos y se anunciarán oportunamente”.

Contexto: Ciclista burla a agentes de ICE y escapa de redada masiva: el momento de película quedó grabado en video

El gobernador sostiene que las intenciones de Trump no se tratan solo de redadas migratorias, sino de “tomar el control” del estado santuario y demócrata.

x
Los agentes del orden han recibido una fuerte resistencia por parte los habitantes de la Ciudad de los Vientos. | Foto: Anadolu via Getty Images

Incluso, insinuó que dicho memorando fue muy similar al usado para enviar tropas a Portland, Oregon, con la excusa del orden público y con el objetivo de combatir la “extrema izquierda”. Además, denuncia agresiones a periodistas que cubren las manifestaciones ciudadanas.

Según el DHS, se han detenido alrededor de 700 inmigrantes en las 3 semanas que lleva la ejecución de la Operación Midway Blitz.

Los agentes del orden migratorio han hecho presencia en zonas concurridas de Chicago, e incluso se les ha visto caminar entre transeúntes y turistas sin mayor cuidado.

Ante dicha situación, las comunidades de Chicago se han unido para enfrentar al ICE, con acciones colectivas que van desde tomar evidencia fotográfica y alertar vecinos, hasta protestas en una sede de la entidad migratoria en 1930 Beach Street, Broadview.

Los habitantes de la ciudad alegan que las detenciones se están encaminando hacia inmigrantes trabajadores del común sin antecedentes penales.

Más del 40% de la población de Chicago son inmigrantes latinos y comunidades afroamericanas, quienes han rechazado tajantemente la intervención de Trump en una de la metrópoli más importantes de Estados Unidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué está pasando con los bienes de Mauricio Leal? Macabro caso da inesperado giro y familia pide ayuda urgente

2. Wayne Rooney no se calló sobre el reemplazo de Luis Díaz: lanzó duro mensaje a Liverpool

3. Gabriel Cano, de 18 años, desapareció después de ir a una cita odontológica en Bogotá: habló su mamá y contó la decisión que tomaron

4. Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

5. Partido Conservador se aparta de la reforma a la salud: ponencia de archivo suma varios respaldos en la Comisión Séptima

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosICEInmigrantes en Estados UnidoschicagoProtestasGuardia Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.