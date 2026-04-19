La Policía Nacional, a través del grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula), adelantó una intervención preventiva en el sector de la Zona T de la localidad de Chapinero contra el ‘Paseo millonario’. En dichos operativos, un conductor de servicio público fue sorprendido en estado de embriaguez.

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Al momento de revisar sus antecedentes, la sorpresa de las autoridades fue mayor al descubrir que el mismo contaba con 17 anotaciones por hurto y otros delitos.

🚨#AEstaHora el GAULA Bogotá adelanta intervención en la Zona T contra el ‘paseo millonario’.

Se han verificado más de 200 personas y 100 taxis.



Una persona fue conducida tras ser sorprendida conduciendo un taxi en estado de embriaguez. Tiene más de 17 anotaciones por hurto. pic.twitter.com/0JiPfR54dM — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 19, 2026

“Asimismo, esta persona cuenta con 17 anotaciones judiciales, 5 de ellas por hurto. Dentro de las recomendaciones, preferiblemente solicite su servicio a través de aplicaciones reguladas; a su vez tome fotografía y comparta la ubicación durante su recorrido. Finalmente, invitamos a la ciudadanía a denunciar a la línea 165 cualquier hecho de secuestro y extorsión”, señaló el mayor David Rodríguez, subcomandante Gaula Bogotá.

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Este tipo de actividades se desarrolla con el objetivo de reducir los indicadores en diversos delitos que azotan a los ciudadanos de Bogotá.

Autoridades realizaron operativos contra el paseo millonario. Foto: Montaje El País (Cortesía Policía/Pantallazo RCN)

“El Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá continúa realizando actividades operativas y preventivas para evitar el paseo millonario. Es así como desde la Zona T desarrollamos actividades de prevención con el fin de suministrar diferentes recomendaciones a nuestros ciudadanos y de esta manera eviten ser víctimas del paseo millonario. Dentro de todas las actividades de registro y control, se han registrado más de 200 personas y 100 vehículos de servicio público, dentro de los cuales una persona fue conducida tras ser sorprendida en un vehículo tipo taxi conduciendo bajo el estado de embriaguez”, complementó el mayor David Rodríguez, subcomandante Gaula Bogotá.

Recomendaciones de las autoridades

Finalmente, la Policía Nacional entregó las siguientes recomendaciones de autoprotección, orientadas a reducir los riesgos de ser víctimas de este flagelo, así:

1. Solicite su servicio a través de aplicaciones reguladas por las autoridades.

2. ⁠Tomé fotografías del vehículo en las que se observa la placa, comparta su ubicación en tiempo real e informe a alguien de confianza sobre su destino y ruta.

3. ⁠Observe su entorno y el camino que toma el vehículo; si nota que se desvía de la ruta habitual, pídale al conductor que lo deje en un lugar público y busque ayuda.

4. ⁠Cualquier hecho que afecte su seguridad denúncielo a través de la línea 165.