Nación

Identifican a las dos personas que murieron en trágico accidente en la vía Bogotá-Girardot: eran mamá e hijo

Después de varias horas desde lo ocurrido, ya se confirmó quiénes fueron las dos personas que fallecieron en el hecho.

Redacción Nación
7 de noviembre de 2025, 11:50 a. m.
Accidente en la vía que conecta a Bogotá con Girardot y las dos personas que murieron.
Accidente en la vía que conecta a Bogotá con Girardot y las dos personas que murieron. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Continúa la consternación por el grave accidente ocurrido el pasado miércoles, 5 de noviembre, en la vía que comunica a la ciudad de Bogotá con el municipio de Girardot.

El hecho se registró en el kilómetro 3 a la altura del municipio de Ricaurte, en el departamento de Cundinamarca, e involucró a una camioneta de estibas, un carro particular, un taxi, tres motocicletas y un motocarro.

El siniestro se registró en horas de la mañana de este miércoles, 5 de noviembre.
El siniestro se registró en horas de la mañana de este miércoles, 5 de noviembre. | Foto: A.P.I.

El siniestro vial dejó dos personas muertas y otras cinco heridas. Las imágenes y videos que se conocieron en redes sociales fueron desoladoras, dejaron en evidencia la magnitud de lo que pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del carro particular habría evadido un plan candado de la Policía y, en medio de esto, colisionó contra los demás vehículos, ocasionando un choque múltiple.

Contexto: Así fue el fatal accidente en la vía Bogotá-Girardot que dejó dos personas muertas y varios heridos

El motocarro fue el que llevó la peor parte, terminó volcado tras lo que fue el fuerte impacto y lamentablemente las dos personas que iban allí murieron en el sitio.

Tras varias horas, se conocieron las identidades de las víctimas fatales de este grave accidente. Se trata de Guillermo Alexander Bautista, quien iba manejando, y su mamá, Blanca Azucena Bautista, que se desplazaba como pasajera.

Estas fueron las dos personas que murieron en este trágico hecho.
Estas fueron las dos personas que murieron en este trágico hecho. | Foto: API

Según información de medios locales, estas personas hacían parte de una familia que es muy conocida en el municipio de El Carmen de Apicalá.

Al parecer, justo en el momento en el que se registró la colisión, su idea era llegar hasta Girardot para realizar algunos trámites personales. Lastimosamente, la muerte los encontró en el camino y hoy su familia llora su partida.

Contexto: Video del momento exacto del accidente que dejó dos moteras muertas en Bogotá; carro involucrado se ve en caravana de Halloween

El mayor Luis Gelvez lamentó la muerte de la mamá y el hijo y precisó que el siniestro ocurrió después de que el vehículo particular no atendiera el plan candado que estaba haciendo la Policía.

Una vez pasó todo, las autoridades encontraron en el carro una pistola traumática modificada, por lo que el conductor fue detenido y será judicializado.

Por el momento, también se adelantan todas las investigaciones pertinentes del caso para establecer si la persona que iba manejando el vehículo puede llegar a tener alguna responsabilidad penal en lo ocurrido.

