Suscribirse

Nación

Así fue el fatal accidente en la vía Bogotá-Girardot que dejó dos personas muertas y varios heridos

La vía estuvo cerrada durante varias horas mientras se adelantaban los operativos en el lugar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

5 de noviembre de 2025, 11:02 p. m.
El siniestro se registró en horas de la mañana de este miércoles, 5 de noviembre.
El siniestro se registró en horas de la mañana de este miércoles, 5 de noviembre. | Foto: A.P.I.

En la mañana de este miércoles 5 de noviembre se registró un fatal accidente en la vía que comunica a la ciudad de Bogotá con el municipio de Girardot del departamento de Cundinamarca.

El siniestro involucró a una camioneta de estibas, un vehículo particular, un taxi, tres motocicletas y un motocarro que colisionaron entre ellos en el kilómetro 3 en el sector de Ricaurte.

Ante el trágico accidente, la concesionaria Vía Sumapaz envió unidades de la Concesión, Policía de Tránsito y Transporte y Policía Judicial con el fin de atender el choque múltiple.

Contexto: Conductores o motociclistas: ¿quiénes irrespetan más los límites de velocidad en Bogotá? Estudio los dejó en evidencia

Sobre las 11:00 de la mañana, las autoridades cerraron la vía durante varias horas en ambos sentidos para realizar el debido proceso del retiro de los vehículos destruidos en la carretera.

En medio del operativo judicial, la Policía que atendió la situación confirmó la muerte de dos personas en el lugar del accidente, quienes hasta el momento se desconoce sus identidades.

Por el momento, las autoridades adelantan las debidas investigaciones para determinar el tiempo, modo y lugar en el que sucedió el fatal accidente que también dejó a otras personas heridas.

Operativos del fin de semana en Bogotá

Según las autoridades de tránsito, durante el último fin de semana con puente festivo, se efectuaron controles en corredores viales de la ciudad con el fin de prevenir accidentalidad o siniestros viales. La reducción en muertes por accidentes de tránsito alcanzó el 43 %.

El alcalde Carlos Fernando Galán exaltó que medidas como la restricción de la circulación de motocicletas durante el puente festivo de Halloween, fue clave para lograr impactos en la reducción en siniestralidad y en muertes en las vías.

“Después de las medidas que tomamos para este fin de semana, lo primero que hay que decir, es que una reducción de víctimas fatales en accidentes de tránsito de siete pasamos a cuatro, es una reducción de 43 %”, aseguró el mandatario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE.UU. prepara instalación de bases de “seguridad y defensa” en Manta, ciudad donde Petro desató polémica

2. Así será la remodelación del Atanasio Girardot: revelan imágenes del ambicioso proyecto

3. Conmoción en hinchas de Atlético Nacional por el anuncio del nuevo estadio en Medellín: “Lo que se merece”

4. Nuevo temblor sacude a Colombia este miércoles 5 de noviembre; epicentro y magnitud

5. Hernán Torres haría pedido crucial en Millonarios para 2026: fichaje que se pelean tres clubes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáGirardotAccidente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.