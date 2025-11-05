Así fue el fatal accidente en la vía Bogotá-Girardot que dejó dos personas muertas y varios heridos

En la mañana de este miércoles 5 de noviembre se registró un fatal accidente en la vía que comunica a la ciudad de Bogotá con el municipio de Girardot del departamento de Cundinamarca.

El siniestro involucró a una camioneta de estibas, un vehículo particular, un taxi, tres motocicletas y un motocarro que colisionaron entre ellos en el kilómetro 3 en el sector de Ricaurte.

Ante el trágico accidente, la concesionaria Vía Sumapaz envió unidades de la Concesión, Policía de Tránsito y Transporte y Policía Judicial con el fin de atender el choque múltiple.

Sobre las 11:00 de la mañana, las autoridades cerraron la vía durante varias horas en ambos sentidos para realizar el debido proceso del retiro de los vehículos destruidos en la carretera.

En medio del operativo judicial, la Policía que atendió la situación confirmó la muerte de dos personas en el lugar del accidente, quienes hasta el momento se desconoce sus identidades.

Por el momento, las autoridades adelantan las debidas investigaciones para determinar el tiempo, modo y lugar en el que sucedió el fatal accidente que también dejó a otras personas heridas.

#VIASUMAPAZ | A esta hora (11:26 am) está cerrada la vía Bogotá- Girardot en el km 3 debido a un choque entre vehículos en el sector de Ricaurte.

Unidades de la Concesión, Policía de Tránsito y Transporte y Policía Judicial atienden siniestro vial.



Operativos del fin de semana en Bogotá

Según las autoridades de tránsito, durante el último fin de semana con puente festivo, se efectuaron controles en corredores viales de la ciudad con el fin de prevenir accidentalidad o siniestros viales. La reducción en muertes por accidentes de tránsito alcanzó el 43 %.

El alcalde Carlos Fernando Galán exaltó que medidas como la restricción de la circulación de motocicletas durante el puente festivo de Halloween, fue clave para lograr impactos en la reducción en siniestralidad y en muertes en las vías.