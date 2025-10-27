¿Quién es el conductor borracho que provocó la muerte de un contratista del metro en El Poblado, Medellín?

Total conmoción en Medellín, Antioquia, tras el fallecimiento de un trabajador del metro en un grave accidente de tránsito que habría sido producido por un conductor que iba en estado de alicoramiento. Todo ocurrió en la madrugada del domingo, 26 de octubre.

El conductor fue identificado por las autoridades judiciales como Diego Armando Castañeda Carvajal, de 26 años de edad, quien iba en un automóvil Chevrolet Spark GT.

El arrollamiento de las personas se registró cuando los trabajadores del Metro de Medellín estaban realizando labores de seguridad entre las estaciones Poblado y Aguacatala, a la altura del puente de la 4 Sur.

La víctima mortal respondía al nombre de Julián Andrés Valderrama Monzón, de 28 años de edad. Además, cuatro compañeros del fallecido terminaron heridos y fueron trasladados hasta centros asistenciales cercanos, donde son atendidos por los galenos especializados.

El secretario encargado de Movilidad de Medellín, Luis Eduardo Echeverri, le dijo a El Colombiano que había afectación de la zona ocurrida por un accidente de tránsito anterior.

“El motociclista que provocó esa primera colisión se dio a la fuga del lugar. Los demás trabajadores quedaron evaluando los daños en motos y vehículos cuando ocurrió el segundo incidente”, explicó al medio paisa.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que le rindieron un homenaje a este trabajador.

“Todas las Estaciones del @metrodemedellin están de luto por la muerte de Julián Andrés Valderrama Monzón, de 28 años, quien perdió la vida hoy en el absurdo accidente sobre la autopista, al lado donde se realizan los trabajos del metro. Nuestra solidaridad con su familia y amigos”, dijo el mandatario.

Al tiempo, precisó: “Lamentamos la pérdida de Julián Andrés Valderrama, quien fue atropellado por la imprudencia de un conductor en estado de embriaguez que ya está en poder de las autoridades. Toda nuestra solidaridad con su familia”.