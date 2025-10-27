El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó este lunes la muerte de dos personas y la desaparición de tres más tras una avenida torrencial registrada en la vereda El Toro, zona rural del municipio de Dabeiba. En el hecho también resultaron heridas cuatro personas, quienes están siendo atendidas por los organismos de socorro.

“Antioqueños, me informan de una avenida torrencial en la vereda El Toro de Dabeiba. Desde el Gobierno de Antioquia lamentamos la muerte de dos personas. Hasta el momento se reportan cuatro heridos y tres personas desaparecidas. @DagranAntioquia moviliza todas sus capacidades para apoyar las labores de búsqueda y el traslado de los heridos”, informó el mandatario departamental a través de sus redes oficiales.

Equipos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), junto a unidades de bomberos, Defensa Civil y Policía Nacional, se desplazaron al sitio de la emergencia para apoyar las tareas de rescate y evaluación de daños.

Las fuertes lluvias de las últimas horas habrían provocado el desbordamiento de una quebrada que arrasó con varias viviendas y cultivos en la zona. Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante el riesgo de nuevos deslizamientos y coordinan la atención a las familias afectadas.

El gobernador Rendón pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo y anunció que el Gobierno departamental continuará presente en el territorio hasta garantizar la atención de todas las víctimas y damnificados.

Esta tragedia se suma a la presentada hace tres meses en Bello, Antioquia. El lugar es una zona semirrural en la que se mezclan humildes parcelas, donde crían animales como cerdos, gallinas y algunos sembradíos. Está ubicada en la zona suroriental de Bello, en límites con Medellín y Guarne, en lo más alto de la montaña.

Avenida torrencial en Bello sepultó varias viviendas. | Foto: Cortesía: Gobernación de Antioquia