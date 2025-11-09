Familiares de menores atropellados en Bogotá dan estremecedor relato: “Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual”

En la noche del sábado, 8 de noviembre, un fuerte accidente terminó con la tranquilidad de la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Según las primeras versiones, un taxi conducido por un hombre que se desplazaba a gran velocidad por las calles del barrio La Sierra, en San Cristóbal, embistió a un grupo de 11 personas que departían en una de las cuadras del sector.

Entre los heridos se encuentran cuatro menores de edad, de los cuales tres son parte de una misma familia y habrían quedado bajo el automotor tras el fuerte impacto.

Al momento del incidente, la persona que manejaba el vehículo fue detenida por la Policía Nacional para realizar las primeras pruebas de alcoholemia y determinar el posible grado de embriaguez.

Tras la realización de las pruebas, la Seccional de Tránsito de Bogotá informó que el hombre dio positivo en los controles de alcoholemia, con grado II de embriaguez.

Las personas que resultaron afectadas fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona para determinar la gravedad de las heridas y realizar los procedimientos médicos necesarios.

Hacia el mediodía del domingo 9 de noviembre, un familiar de dos de los menores de edad que resultaron heridos habló con Caracol Noticias sobre su estado y el último parte médico entregado por los galenos.

Las autoridades están preocupadas por el aumento del índice de conductores en estado de embriaguez. | Foto: Secretaría de Movilidad

Heidy Miranda, una familiar de las víctimas, declaró al medio citado:

“Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable en este momento. La prima va a otro centro asistencial porque le van a hacer cirugías de rodilla, cadera y de sus brazos. Estamos esperando que Dios obre en esta familia y la llene de fortaleza”.

Por otra parte, el padre de los menores que luchan por su vida se pronunció ante el mismo medio, narrando los difíciles momentos que vive y el amor que siente por sus hijos.

“No tiene presentación, no me hallo porque yo los dejé bien (...) yo a mis hijos los amaba, los amo y los adoro. Pero si es de Dios todopoderoso que no estén más con nosotros, se los entrego”, destacó Jorge Arturo, padre de los menores heridos en el incidente.

Las autoridades realizan controles para evitar casos como el ocurrido en Bogotá. | Foto: Secretaría de Seguridad