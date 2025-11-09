Luto en una familia bogotana tras el hallazgo sin vida de uno de sus integrantes. Se trata de Óscar Leandro Gómez Blanco, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el lago del Parque Simón Bolívar, uno de los lugares más frecuentados por los capitalinos.

El cuerpo sin vida de Gómez fue hallado el miércoles 5 de noviembre a eso de las 6:00 p. m. Precisamente, ese mismo día, sus familiares habían reportado su desaparición.

Sobre Óscar Leandro Gómez Blanco se estableció que tenía una discapacidad cognitiva y que había sido visto con vida, por última vez, en el barrio Florencia, localidad de Engativá.

También se conoció que tenía 48 años, medía 1,58 metros y que había nacido en Bogotá.

Al momento de su desaparición, lucía una pantaloneta de color negro y una camiseta tipo esqueleto de color gris.

Ahora, tras el hallazgo del cuerpo del hombre, se presume que su muerte se produjo por ahogamiento, aunque las autoridades trabajan para establecer las causas puntuales de lo ocurrido. De hecho, buscan determinar si Gómez llegó al Parque Simón Bolívar por voluntad propia o en compañía de otras personas.

Lo que se debe hacer para reportar a una persona desaparecida en Bogotá

A propósito del caso anterior, es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de que la Fiscalía General de la Nación cuenta con el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), una herramienta que se activa para ubicar a las personas desaparecidas.

El objetivo de esa herramienta es hacer que las autoridades judiciales ordenen de forma inmediata todas las diligencias necesarias para la localización de una persona desaparecida.

“Es importante aclarar que no hay que esperar un tiempo determinado para pedir la activación de este mecanismo, el cual se solicita ante un fiscal o un juez de manera gratuita. Para iniciar este proceso es necesario suministrar todos los datos que permitan la identificación de la persona desaparecida, como prendas de vestir, características físicas, lugar de residencia y rasgos, entre otros. Se debe presentar su documento de identificación donde se visualice el nombre completo, RH, fecha de nacimiento y nacionalidad”, se destaca en un artículo publicado en el portal web de la Alcaldía de Bogotá.

Números para contactar con la Fiscalía

El número habilitado es el 01 8000 9197 48. En Bogotá, al (601) 570 2000, opción 7, o también se puede marcar desde un celular al 122.