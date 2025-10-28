Cayó feminicida de Paula Andrea Quintana en Bogotá: el sujeto la amordazó junto a su hijo, antes de asfixiarla

En las últimas fue horas se reportó la captura del presunto responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana en hechos ocurridos el 7 de septiembre del presente año, en una vivienda ubicada en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

Se trata de César Augusto Urrego Jaramillo quien, de acuerdo con las autoridades, ingresó sigilosamente a la vivienda de Paula Andrea Quintana, su expareja sentimental, la amordazó junto a un hijo de ella y luego procedió a ocasionarle la muerte mediante asfixia mecánica.

Posteriormente, intentó incinerar la vivienda para tratar de borrar cualquier evidencia.

Posteriormente, huyó y se escondió en la vivienda de un familiar, ubicada en la vereda Las Nutrias del municipio de Bolívar, del departamento de Santander. Sin embargo, hasta allí llegaron las autoridades para capturarlo y dejarlo a disposición de la justicia.

Un juez le dictó a César Augusto Urrego Jaramillo, medida de aseguramiento en centro carcelario. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

“Fue capturado mediante orden judicial por los delitos de feminicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, acceso carnal, acto sexual violento y hurto agravado y calificado. Asimismo, este hombre presenta anotaciones por violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado y lesiones personales; un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido del presente año han sido capturadas 17 personas por feminicidio.

“Todos los casos de feminicidios de este año en Bogotá han sido esclarecidos. Día a día trabajamos todas las autoridades unidas para que no se presenten estos hechos. En corrido del 2025 se han presentado nueve casos menos comparado con el mismo periodo del año anterior”, afirmó el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.