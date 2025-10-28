Suscribirse

NACIÓN

Cayó feminicida de Paula Andrea Quintana en Bogotá: el sujeto la amordazó junto a su hijo, antes de asfixiarla

Para tratar de borrar cualquier evidencia, el individuo intentó incinerar la vivienda donde cometió el crimen.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
28 de octubre de 2025, 2:38 p. m.
César Augusto Urrego Jaramillo, el individuo capturado.
César Augusto Urrego Jaramillo, el individuo capturado. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

En las últimas fue horas se reportó la captura del presunto responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana en hechos ocurridos el 7 de septiembre del presente año, en una vivienda ubicada en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

Se trata de César Augusto Urrego Jaramillo quien, de acuerdo con las autoridades, ingresó sigilosamente a la vivienda de Paula Andrea Quintana, su expareja sentimental, la amordazó junto a un hijo de ella y luego procedió a ocasionarle la muerte mediante asfixia mecánica.

Contexto: Asesinó a sangre fría a su esposa en una vía pública de Sucre: su hija de 5 años lo vio todo y le pedía que parara

Posteriormente, intentó incinerar la vivienda para tratar de borrar cualquier evidencia.

Posteriormente, huyó y se escondió en la vivienda de un familiar, ubicada en la vereda Las Nutrias del municipio de Bolívar, del departamento de Santander. Sin embargo, hasta allí llegaron las autoridades para capturarlo y dejarlo a disposición de la justicia.

César Augusto Urrego Jaramillo
Un juez le dictó a César Augusto Urrego Jaramillo, medida de aseguramiento en centro carcelario. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

“Fue capturado mediante orden judicial por los delitos de feminicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, acceso carnal, acto sexual violento y hurto agravado y calificado. Asimismo, este hombre presenta anotaciones por violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado y lesiones personales; un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido del presente año han sido capturadas 17 personas por feminicidio.

Contexto: Se conoce lo que dijo el novio de Laura Camila Blanco después de, presuntamente, asfixiarla y lanzarla desde un noveno piso en Bogotá

“Todos los casos de feminicidios de este año en Bogotá han sido esclarecidos. Día a día trabajamos todas las autoridades unidas para que no se presenten estos hechos. En corrido del 2025 se han presentado nueve casos menos comparado con el mismo periodo del año anterior”, afirmó el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

Desde la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Bogotá invitaron a la ciudadanía a denunciar, a través de la línea 155, cualquier tipo de hecho que afecte la vida e integridad de las mujeres.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Rodríguez se queda sin equipo: última información filtra decisión final en Club León

2. La Cámara de Representantes se quedó sin presidente: el Partido de la U sancionó a Julián López por promover la división de su colectividad

3. Concurso Nacional de Belleza se pronunció por polémico video de la Señorita Antioquía sobre el presidente Petro y Daniel Quintero

4. Pacto Histórico toma primera decisión en disputa entre María José Pizarro y Carolina Corcho

5. Así fue el mitin de Mamdani en Nueva York, promete impuestos para los ricos y resistencia contra Trump. Hay expectativa en la ciudad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FeminicidioCrimen

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.