Una mujer de 35 años fue asesinada a plena luz del día en una calle del barrio Las Flores, en el municipio de San Onofre, en Sucre. La víctima, identificada como Januaris del Rosario Rodríguez Julio, fue atacada con un arma blanca el 23 de octubre, a mitad del día. El trágico suceso ocurrió delante de su hija de cinco años.

Los vecinos habrían salido al escuchar gritos y encontraron a la mujer tendida sobre el pavimento, con heridas en el cuello y el tórax. La menor, quien presenció el ataque, suplicó a su padre que dejara de agredirla.

La Policía Nacional respondió con rapidez. El presunto agresor, identificado como Censio Licona, fue detenido minutos después. Según los testigos, tras el ataque, el hombre intentó autolesionarse con el mismo cuchillo; fue trasladado con vida a un centro asistencial y permanece bajo custodia mientras avanza la investigación penal por el delito que, en principio, se investiga como feminicidio agravado.

Januaris tenía previsto salir del municipio y comenzar una nueva vida en Medellín; un familiar le habría conseguido el dinero para el pasaje poco antes del ataque. Sin embargo, la información aún es materia de investigación por las entidades encargadas del caso.

La alcaldesa de San Onofre, Matha Cantillo Martínez, expresó su condena por el crimen y llamó a la ciudadanía a denunciar casos de violencia intrafamiliar. Las autoridades municipales y la comunidad reaccionaron con consternación. Incluso se encendieron velas y se concentraron cerca del lugar donde vivía la mujer para pedir que el hecho no quede impune.

Todo el proceso de investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de recolectar pruebas y tomar la decisión sobre la judicialización del hombre una vez se completen los procedimientos médicos y legales correspondientes. La Policía informó que, cuando se concreten las actuaciones oficiales, se dará la información conforme a los protocolos.

En el departamento de Sucre se han registrado múltiples episodios de violencia de género en lo que va del año. Van más de mil acciones relacionadas con violencia intrafamiliar, de las cuales una parte corresponde a municipios como San Onofre. Allí, la comunidad mostró temor de que se repitan más acciones violentas; incluso, las autoridades informaron que evitaron acciones de linchamiento cuando el detenido fue llevado al centro de salud cercano.