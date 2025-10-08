Karina Rincón: estos son los detalles del dictamen médico que recibió tras sobrevivir a un intento de feminicidio a martillazos

El caso de Fabiana Karina Rincón Durán ha conmocionado al país en las últimas semanas, al haber sido víctima de un brutal intento de feminicidio el día en que celebraba su cumpleaños: el 22 de septiembre.

Ese día, en un apartamento de la localidad de Fontibón, fue agredida con un martillo por su expareja.

Según la propia Karina y el informe clínico que recoge su atención, recibió en total 20 golpes: 17 en el cráneo y tres en el rostro.

Además, la violencia le costó gran parte de su dentadura superior; parte de los dientes fueron arrancados, al parecer con alicates encontrados en la escena.

El daño combina lesiones neurocraneales y trauma maxilofacial, lo que obliga a un plan reconstructivo complejo.

La víctima fue llevada en primera instancia al Hospital de Fontibón, donde el cuadro fue calificado como crítico. Tras la estabilización inicial, fue trasladada al Hospital de Kennedy, donde permaneció diez días en cuidados intensivos y fue intervenida en una operación extensa.

La familia ha relatado que la intervención quirúrgica duró muchas horas y que hubo momentos en que los médicos consideraron la posibilidad de muerte cerebral; sin embargo, Karina salió del coma y comenzó a mostrar señales de recuperación.

En sus propias palabras, al volver en sí pidió: “Mi bebé sigue adentro, bájela, por favor”.

Hoy, Karina está en su casa familiar y, aunque fuera de la unidad de cuidados intensivos, enfrenta múltiples cirugías y tratamientos.

Según explicó ella misma, en las próximas semanas deben iniciar procedimientos reconstructivos en rostro y cráneo; además, necesitará rehabilitación oral, tratamientos dermatológicos y varias sesiones para recuperar funciones y estética.

La paciente y su familia han pedido apoyo económico para cubrir esos costos, que describen como elevados y de largo plazo.

El caso de Karina ha conmocionado al país. | Foto: Colprensa

¿Quién fue su agresor?

El agresor fue identificado como José Urbano Medina Villa, de 51 años. Tras los hechos, el hombre se presentó ante autoridades y fue capturado; en audiencia no aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía.

El proceso penal avanza por tentativa de feminicidio agravado y hoy el presunto delincuente permanece con una medida de aseguramiento, mientras se recogen más pruebas y se tramita el expediente.

La madre de Karina, Carmen Durán, contó que la relación de ambos era conflictiva y que el agresor ya había tenido episodios de violencia.

Pese a esos antecedentes, Karina decidió volver a recibirlo en la vivienda por compasión y porque él no tenía a dónde ir. Aquella decisión terminó con el ataque que hoy investiga la Fiscalía.

La víctima de ese violento hecho ha contado con dolor los detalles del episodio. Entró a su habitación tras la cena, se puso la pijama y, mientras se desvestía, el agresor tomó un martillo de una caja de herramientas.

“Entró e inmediatamente ya tenía un martillazo en mi cabeza y solo pasaba por mi mente el deseo de vivir”, ha dicho.

Posteriormente, perdió la memoria de parte del ataque; quienes la hallaron —el vigilante del edificio, alertado por el ruido de la mascota— la encontraron sin signos vitales.

Los familiares aseguran que el agresor llegó a decirle a la madre de Karina que la había matado.