Tragedia en Bogotá: conductor arrolló a motociclistas y personas lo bajaron de la camioneta para matarlo a golpes

Las autoridades ya se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de imprudencia.

Redacción Nación
12 de noviembre de 2025, 11:18 a. m.
Así quedó la camioneta en la que se movilizaba el hombre.
Así quedó la camioneta en la que se movilizaba el hombre. | Foto: API

Un nuevo hecho de violencia se registró en la ciudad de Bogotá y dejó a una persona muerta, quien falleció después de recibir múltiples golpes tras, supuestamente, provocar un accidente al arrollar a varios motociclistas.

Todo inició en la noche de este martes, 11 de noviembre, en el barrio Tabakú, en la localidad de Kennedy. Al parecer, el hombre iba en estado de embriaguez manejando una camioneta.

Esta fue la escena con la que se encontró la Policía después de que el hombre fuera brutalmente golpeado.
Esta fue la escena con la que se encontró la policía después de que el hombre fuera brutalmente golpeado. | Foto: API

En medio del trayecto, habría provocado un grave accidente, arrollando a varios ciclistas y motociclistas que se encontraban sobre la vía. Las víctimas quedaron en el suelo, mientras que el conductor habría escapado del sitio.

Ante esto, inició una persecución de motociclistas que interceptaron la camioneta y la siguieron durante varios kilómetros. El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, confirmó que algunos policías se sumaron para intentar evitar que la situación pasara a mayores.

“Durante ese trayecto también fue afectado un funcionario de la Policía Nacional que se desplazaba en motocicleta institucional y también se sumó a esa persecución, con el fin de evitar más incidentes de tránsito, una patrulla que pasaba revista al sistema de TransMilenio”, indicó.

Al llegar al frente del conjunto residencial Tierra del Sol, el conductor fue acorralado y en cuestión de segundos lo sacaron del vehículo.

Una vez afuera, comenzaron a agredirlo con palos, piedras y cadenas, hasta que finalmente quedó inconsciente y en grave estado de salud. Además, la camioneta en la que se movilizaba también fue golpeada y su panorámico terminó destruido.

Más uniformados se fueron sumando a la escena y lograron trasladar al conductor hasta la Clínica de Occidente, donde finalmente murió producto de los fuertes golpes que recibió de casi 200 motociclistas.

Tras el fallecimiento del sujeto, que hasta el momento no ha sido identificado, las autoridades ahora intentan establecer quiénes fueron las personas que participaron en este linchamiento, las cuales deberán responder ante la justicia por lo que hicieron.

“Se están verificando todas las cámaras del sistema TransMilenio, de la Policía Nacional y de los conjuntos residenciales con el fin de determinar las placas e identificación de las personas que participaron en esa agresión colectiva a este ciudadano”, agregó el coronel Mora Rodríguez.

Este hecho se suma al ocurrido el pasado fin de semana en Bogotá, donde un taxista en estado de embriaguez embistió a varias personas y provocó, hasta el momento, el fallecimiento de una de ellas. Además, hay un niño que tiene muerte cerebral.

Por esto, el conductor fue enviado a la cárcel y, muy seguramente, será condenado a varios años de prisión.

