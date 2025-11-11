Suscribirse

Antioquia

Tragedia de Pueblorrico, Antioquia, cobró la vida de reconocida estudiante de derecho, su esposo y un abuelo recolector de café

Cinco veredas de esa población se vieron afectadas por deslizamientos de tierra en las últimas horas.

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 2:59 a. m.
La estudiante de derecho María Verónica Mesa Agudelo, una de las tres víctimas mortales de la emergencia en Pueblorrico, Antioquia.
La estudiante de derecho María Verónica Mesa Agudelo, una de las tres víctimas mortales de la emergencia en Pueblorrico, Antioquia. | Foto: Redes sociales.

Una emergencia ocurrida este martes, 11 de noviembre, tiene de luto a la población de Pueblorrico, un municipio ubicado a unas 3 horas y media en carro desde Medellín.

Según las autoridades de Gestión de Riesgo de Antioquia, las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas en esa localidad provocaron un gigantesco movimiento en masa que arrasó con cultivos y viviendas enteras.

El saldo es trágico: tres personas muertas y desolación. Las víctimas fatales fueron identificadas como María Verónica Mesa Agudelo y su esposo, quienes dejan dos hijos huérfanos, y un recolector de café que realizaba labores en la vereda El Cedrón.

“Desde la Administración Municipal de Pueblorrico expresamos nuestro más sentido acompañamiento a las familias y amigos de quienes perdieron la vida en esta lamentable tragedia”, dijo la alcaldía local.

Tres personas murieron en emergencia en Pueblorrico, Antioquia.
Tres personas murieron en emergencia en Pueblorrico, Antioquia. | Foto: Redes sociales

“Elevamos una oración por el eterno descanso de Jaime de Jesús Yepes Ortiz, María Verónica Mesa Agudelo y Edilson Agudelo Rúa, así como por la fortaleza de sus seres queridos y de todas las personas afectadas por esta emergencia”, añadieron.

También desde municipios vecinos lamentaron lo sucedido, particularmente la muerte de María Verónica, quien estaba cursando la carrera de Derecho en el Tecnológico de Antioquia.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), señaló que otras dos personas que sufrieron heridas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Además, que activaron “al equipo técnico de ingenieros y geólogos para evaluar los puntos afectados en las veredas La Sevilla, Galilea, Los Gómez, Santa Bárbara y El Cedrón, además activamos a bomberos de Tarso y Venecia para que junto con bomberos de Pueblorrico, apoyen a la administración municipal en la atención del evento”.

“La Secretaría de Infraestructura de Antioquia y Corantioquia también trabajan con @GobAntioquia para que como Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres podamos salir adelante de esta situación. Continuamos atendiendo esta emergencia”, puntualizó.

