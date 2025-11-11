Motociclista salva a mujer que era golpeada por un hombre en Envigado; video de la agresión provoca rechazo

Una mujer fue salvada de una golpiza, y quizá de la muerte, por un grupo de motociclistas que vio cuando un hombre intentaba asfixiarla en un parque de Envigado, Antioquia.

La agresión comenzó en medio de una discusión por un teléfono celular, según se ve en el video, pero de repente, el hombre toma a la mujer por la fuerza, la lleva de espalda hacia su cuerpo y le aplica una llave para asfixiarla.

Autoridades piden a la mujer denunciar el caso para que la justicia pueda detener al agresor, quién intentó ahorcarla en Envigado.. | Foto: Denuncias Antioquia

En ese momento, suenan los pitos de los motociclistas, quienes de inmediato intervienen. Uno de los hombres se enfrenta al agresor a los golpes, mientras la mujer es puesta a salvo.

Al ver el video, divulgado por el grupo ciudadano en redes sociales de Denuncias Antioquia, el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, pidió a la Secretaría de las Mujeres protegerla.

“Ojo @MujeresAnt y @PoliciaColombia, con patrullas púrpura, para activar ruta de protección. ¡La violencia de este sujeto contra una mujer nos debe mantener en alerta!”, dijo el mandatario regional en la red social X.

El hecho, que ocurrió en inmediaciones de un parque conocido como La Paloma, generó el rechazo de la Secretaría de la Mujer de Envigado.

“Rechazamos la violencia física contra una mujer que se presentó en nuestro municipio; hechos como estos evidencian la violación a la dignidad y a la vida de nuestras mujeres envigadeñas”, dijo Jennifer Quintero Pérez, secretaria de la Mujer de Envigado.

La funcionaria destacó la intervención del motociclista, pues su reacción evitó lo que pudo haber sido una tragedia.

“Destacamos la intervención de la comunidad que levantó su voz y actuó para detener la agresión; no podemos ser indiferentes frente a estos hechos; como comunidad nos tenemos que comprometer a no normalizar la violencia, a no quedarnos callados y a denunciar cualquier tipo de violencia de género”, agregó.

“Reiteramos que la violencia no tiene justificación e invitamos a la mujer víctima a que se acerque a nuestras instalaciones o a las autoridades competentes para brindarle una atención integral y que este caso no sea uno más”, indicó.