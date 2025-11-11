Suscribirse

Antioquia

Motociclista salva a mujer que era golpeada por un hombre en Envigado; video de la agresión provoca rechazo

Al ver la publicación, el gobernador de Antioquia pidió proteger a la víctima.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 12:24 a. m.
Mocociclista salva a una mujer que era agredida en Envigado, Antioquia.
Mocociclista salva a una mujer que era agredida en Envigado, Antioquia. | Foto: Denuncias Antioquia

Una mujer fue salvada de una golpiza, y quizá de la muerte, por un grupo de motociclistas que vio cuando un hombre intentaba asfixiarla en un parque de Envigado, Antioquia.

La agresión comenzó en medio de una discusión por un teléfono celular, según se ve en el video, pero de repente, el hombre toma a la mujer por la fuerza, la lleva de espalda hacia su cuerpo y le aplica una llave para asfixiarla.

Autoridades piden a la mujer denunciar el caso para que la justicia pueda detener al agresor, quién intentó ahorcarla en Envigado..
Autoridades piden a la mujer denunciar el caso para que la justicia pueda detener al agresor, quién intentó ahorcarla en Envigado.. | Foto: Denuncias Antioquia

En ese momento, suenan los pitos de los motociclistas, quienes de inmediato intervienen. Uno de los hombres se enfrenta al agresor a los golpes, mientras la mujer es puesta a salvo.

Al ver el video, divulgado por el grupo ciudadano en redes sociales de Denuncias Antioquia, el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, pidió a la Secretaría de las Mujeres protegerla.

“Ojo @MujeresAnt y @PoliciaColombia, con patrullas púrpura, para activar ruta de protección. ¡La violencia de este sujeto contra una mujer nos debe mantener en alerta!”, dijo el mandatario regional en la red social X.

El hecho, que ocurrió en inmediaciones de un parque conocido como La Paloma, generó el rechazo de la Secretaría de la Mujer de Envigado.

“Rechazamos la violencia física contra una mujer que se presentó en nuestro municipio; hechos como estos evidencian la violación a la dignidad y a la vida de nuestras mujeres envigadeñas”, dijo Jennifer Quintero Pérez, secretaria de la Mujer de Envigado.

La funcionaria destacó la intervención del motociclista, pues su reacción evitó lo que pudo haber sido una tragedia.

Contexto: Ella es Miryam Carabalí Banguera, la ama de casa de Puerto Tejada que perdió la vida por una bala perdida

Destacamos la intervención de la comunidad que levantó su voz y actuó para detener la agresión; no podemos ser indiferentes frente a estos hechos; como comunidad nos tenemos que comprometer a no normalizar la violencia, a no quedarnos callados y a denunciar cualquier tipo de violencia de género”, agregó.

“Reiteramos que la violencia no tiene justificación e invitamos a la mujer víctima a que se acerque a nuestras instalaciones o a las autoridades competentes para brindarle una atención integral y que este caso no sea uno más”, indicó.

Contexto: “Yo le hubiera pegado más”: lo que dijo una de las jóvenes al agresor de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes

La funcionaria también recordó que a través de la línea Mujeres seguras de Envigado, en el teléfono 604 276 66 66, brindan atención en este tipo de situaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Terminó reunión de Cambio Radical: esta fue la decisión sobre el futuro político de Germán Vargas Lleras

2. Habla por primera vez el padre de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes asesinado a golpes: “Cuidó a un ángel y se lo arrebatan”

3. Trump lanza advertencia sobre una posible guerra en medio de tensiones con Venezuela: “será violento”

4. Se reporta al menos un muerto y un herido en Bogotá, en hechos que investigan las autoridades

5. Panamá decomisa alarmante cifra de cocaína proveniente de Colombia: el cargamento tenía como destino EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Violencia contra la mujerEnvigadoAntioquia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.