Ella es Miryam Carabalí Banguera, la ama de casa de Puerto Tejada que perdió la vida por una bala perdida

En el municipio de Puerto Tejada, norte del Cauca, se realizarán las honras fúnebres de Miryam Carabalí Banguera, una ama de casa de 51 años que murió tras ser alcanzada por una bala perdida en medio de una balacera ocurrida el pasado sábado 8 de noviembre en el sector de Granada.

Según relataron testigos y líderes comunitarios, la víctima regresaba a su vivienda luego de asistir a una eucaristía en el centro del municipio. En el trayecto, al percatarse de que se presentaban disparos en la zona, pidió al conductor de la motocicleta en la que se movilizaba detenerse y buscó refugio. Sin embargo, en su intento por ponerse a salvo, fue impactada por un proyectil.

“Miryam intentó correr para protegerse, pero una de las balas la alcanzó. Aunque fue trasladada de inmediato al hospital local, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales”, informaron residentes del sector, quienes lamentaron la muerte de la mujer, reconocida por ganarse la vida vendiendo mazamorra en distintos barrios del municipio.

De acuerdo con las versiones de los testigos, varios hombres habrían llegado en un vehículo y abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraba en el lugar, provocando el caos entre los vecinos. “Fue una lluvia de balas. Muchas personas quedaron atrapadas en medio del tiroteo”, señaló uno de los líderes sociales.

Este hecho se registró pocas horas después de otro episodio violento en el norte del Cauca, en el que perdió la vida Yordin Alexis Campo Cárdenas, un trabajador de 31 años que fue atacado con arma de fuego mientras laboraba en un cañaduzal del municipio de Padilla.

El joven, residente también en Puerto Tejada, hacía parte de un grupo de obreros del sector azucarero que adelantaba tareas de corte de caña en predios del ingenio La Cabaña, según confirmó Asocaña.