Puerto Tejada: la violencia se recrudece y líderes sociales denuncian olvido del Estado

Según el comunicado emitido por líderes sociales y organizaciones de derechos humanos, Yefferson “no era un delincuente, no pertenecía a ninguna pandilla ni estructura criminal. Era un joven lleno de esperanzas, que veía en la educación una oportunidad para salir adelante, pero su vida fue arrebatada por las balas que cada día acaban con la juventud de nuestro territorio”.

Este crimen, aseguraron los líderes, no es un hecho aislado a la ola de violencia que azota a la población en general.

Sin embargo, hasta la fecha, las respuestas han sido nulas o insuficientes. “A la fecha, no hemos recibido ninguna respuesta efectiva”, denuncian los líderes sociales, quienes tienen miedo a ser asesinados.

En el comunicado, concluyen con un mensaje contundente al Gobierno Nacional: “Puerto Tejada no quiere más ataúdes, no quiere más luto, no quiere más impunidad. ¡Basta ya de violencia! ¡Basta ya de indiferencia! ¡Queremos vivir!”.