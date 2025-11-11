Suscribirse

Murió niña que había quedado gravemente herida tras ser arrollada por taxista borracho en Bogotá

La menor había sido declarada con muerte cerebral.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

11 de noviembre de 2025, 10:23 p. m.
Cámaras de seguridad de la zona evidenciaron el aparatoso accidente.
La niña estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. | Foto: Tomado de Redes Sociales

Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, confirmó este martes, 11 de noviembre, el fallecimiento de Karol Estefanía, la niña de 15 años, que había sido declarada con muerte cerebral tras ser arrollada por un taxista.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento Karol Estefanía, menor de 15 años, que resultó lesionada en siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales“, detalló el funcionario a través de un pronunciamiento en su cuenta de X en la tarde de este martes, 11 de noviembre.

En desarrollo...

