Habla amigo del taxista que dejó con muerte cerebral a dos niños tras atropellarlos: contó cada cuánto se emborrachaba

Sigue la conmoción por el accidente ocurrido en el sur de Bogotá, donde un taxi atropelló a varias personas, dejando a dos niños con muerte cerebral. El hombre que iba al frente del volante fue identificado como José Eduardo Chala, quien se encontraba en estado de embriaguez cuando protagonizó la tragedia.

El sujeto fue capturado por la Policía y, en las últimas horas, un juez lo envió a prisión tras aceptar su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. Por su parte, los dos menores continúan hospitalizados.

Momentos previos al accidente del 8 de noviembre. | Foto: Tomado de @UltimaHoraCR

Desde que se presentó el siniestro, se han ido conociendo más detalles del sujeto, que han aumentado la indignación. Por ejemplo, Chala tenía más de 10 comparendos por diferentes infracciones.

Un amigo del conductor habló con Caracol Radio y contó que era muy normal verlo tomando alcohol y después subirse al vehículo para manejar, pese al riesgo al que se exponía. “Mantenía tomando con amigos”, sostuvo.

“Eso era cada ocho días que pasaba esa vaina. Maneja hace 45 o 50 años, pero nunca le había pasado nada”, relató esta persona.

De hecho, el hombre sostuvo que la Policía era muy “alcahueta” con el taxista y nunca le decían nada, pese a que lo veían de manera recurrente en este estado.

Este es el hombre que iba manejando el vehículo y ocasionó el accidente. | Foto: Fiscalía

El sujeto, según se conoció, vivía en el mismo barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, en el que se produjo la tragedia por cuenta de su irresponsabilidad al manejar. El amigo del hoy procesado sostuvo que conocía a algunos de los heridos que dejó el siniestro.

Además del estado de embriaguez, Chala, al parecer, también iba con exceso de velocidad. El taxi, supuestamente, se desplazaba a más de 70 kilómetros, pese a que era una zona residencial.

Lo dicho por el amigo había sido confirmado previamente por un familiar de los niños que tienen muerte cerebral. Una prima de las víctimas sostuvo que al hombre era muy normal verlo borracho cada semana.

“Es una persona ebria que todo el tiempo está como bajo los efectos del alcohol y que va manejando taxi hace más de cinco años”, dijo. La mujer, además, dejó en claro que su familia hará todo lo posible para que reciba la pena mayor y pague por el dolor que provocó.