El taxista borracho, que provocó accidente en el sur de Bogotá y dejó varios niños heridos, aceptó cargos

El hombre fue identificado como José Eduardo Chala y fue imputado por el delito de tentativa de homicidio y lesiones personales.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 5:24 p. m.
Momento exacto del accidente y taxista que iba manejando el carro.
Momento exacto del accidente y taxista que iba manejando el carro. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Policía de Bogotá

Fueron cuatro los niños que resultaron heridos tras el tremendo accidente de tránsito que ocurrió en el sur de Bogotá, cuando un taxi los arroyó de manera violenta y cuyo conductor, identificado como José Eduardo Chala, se encontraba en estado de embriaguez. El taxista aceptó cargos.

El accidente quedó en algunas cámaras de seguridad que se encontraban en el sitio cuando el taxi, de manera intempestiva, aparece y arrolla a por lo menos 11 personas que se encontraban en una esquina, entre ellas los cuatro niños que ahora se encuentran en grave estado de salud en el hospital del Tunal.

Momentos previos al accidente del 8 de noviembre.
Momentos previos al accidente del 8 de noviembre. | Foto: Tomado de @UltimaHoraCR

Horas después la Policía de Tránsito confirmó que José Eduardo Chala, como fue identificado el conductor del taxi, efectivamente se encontraba bajo los efectos del consumo de alcohol, es decir estaba borracho y en grado dos de alcoholemia, determinaron los estudios de Medicina Legal que se practicaron.

“En horas de la noche en el barrio de la Sierra, de la localidad de San Cristóbal, se presentó un siniestro vial donde está inmerso un vehículo taxi en cuál arrollaba 11 peatones, entre ellos cuatro menores de edad. Dentro del desarrollo investigativo se puede establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes, el dictamen determinó que se encontraba en grado dos de embriaguez por lo cual fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía para Que responda ante este lamentable hecho”, dijo la Policía.

Contexto: Familiares de menores atropellados en Bogotá dan estremecedor relato: “Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual”

En audiencias preliminares de legalización de captura e imputación de cargos, el ente acusador señaló que el conductor del taxi sería responsable de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. Por esta razón solicitaron una medida de aseguramiento en centro de reclusión.

Cámaras de seguridad de la zona evidenciaron el aparatoso accidente.
Cámaras de seguridad de la zona evidenciaron el aparatoso accidente. | Foto: Tomado de Redes Sociales

Los niños se encuentran bajo pronóstico reservado, dos de ellos tienen muerte cerebral, advirtieron los familiares que se encuentran a las afueras del hospital del Tunal esperando un milagro que salve la vida de los menores; le hicieron una solicitud puntual a la justicia de que no dejaran en libertad al taxista.

