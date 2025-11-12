Suscribirse

Nación

Habló familiar de Karol Arturo Torres, menor que murió tras ser arrollada por un taxista ebrio en Bogotá: hizo petición

La muerte de la menor fue confirmada este martes, 11 de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
12 de noviembre de 2025, 2:03 p. m.
Instantes del accidente, el pasado sábado 8 de noviembre.
Instantes del accidente, el pasado sábado 8 de noviembre. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: Colombia Oscura.

Luego de haber estado luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos, este martes 11 de noviembre murió Karol Stepanía Arturo Torres, menor de 15 años que fue atropellada por un taxista ebrio, el pasado sábado, 8 de noviembre, en la noche.

Ese día, mientras la menor iba cruzando una calle junto a algunos familiares en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, de un momento a otro apareció un vehículo tipo taxi a toda velocidad y los arrolló.

Cámaras de seguridad de la zona evidenciaron el aparatoso accidente.
Cámaras de seguridad registraron el aparatoso accidente. | Foto: Tomado de Redes Sociales

Transcurridos tres días, la Secretaría de Salud, a través de la subred Centro Oriente, confirmó la muerte de Karol, una de las 11 personas que resultaron heridas en ese siniestro vial.

Tras la muerte de la menor, su prima, Juana Torres, compartió un sentido mensaje de despedida: “Carito, donde quiera que tú estés, hermosa princesa, toda la familia está aquí, lo único que deseamos es que te hayas ido en paz, mi amor”.

Además, Torres hizo una petición. Pidió oraciones por sus otros familiares que siguen en delicado estado de salud.

Contexto: Habla amigo del taxista que dejó con muerte cerebral a dos niños tras atropellarlos: contó cada cuánto se emborrachaba

“Aún les pido, por favor, que oren mucho porJuan Martín, que es el niño que nos queda, que está en UCI, y por Anny Daniela, que está a la espera de recibir también la noticia de que su hermanita ha fallecido”, agregó Torres.

Desde el Distrito indicaron este martes que Karol Stepanía murió en el Hospital Santa Clara a la 4:34 p. m.

“La menor, que se encontraba recibiendo atención en el Hospital Santa Clara, falleció a las 4:34 p. m. de este 11 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. Permanecía en la unidad de cuidados intensivos pediátrica de la institución, donde el equipo médico aplicó todos los protocolos clínicos y soporte vital establecidos”, indicaron puntualmente desde la subred Centro Oriente.

Por último, repudiaron este hecho causado por el taxista José Eduardo Chalá Franco, quien fue enviado a prisión.

“Desde el Distrito brindamos acompañamiento integral a la familia en este dificil momento y repudiamos los hechos de irresponsabilidad vial”, se concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

2. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

3. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

4. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

5. Capturan a alias Jeifri, ladrón serial de computadoras de vehículos en Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Accidente de tránsitoAccidentetaxista

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.