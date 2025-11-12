Luego de haber estado luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos, este martes 11 de noviembre murió Karol Stepanía Arturo Torres, menor de 15 años que fue atropellada por un taxista ebrio, el pasado sábado, 8 de noviembre, en la noche.

Ese día, mientras la menor iba cruzando una calle junto a algunos familiares en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, de un momento a otro apareció un vehículo tipo taxi a toda velocidad y los arrolló.

Cámaras de seguridad registraron el aparatoso accidente. | Foto: Tomado de Redes Sociales

Transcurridos tres días, la Secretaría de Salud, a través de la subred Centro Oriente, confirmó la muerte de Karol, una de las 11 personas que resultaron heridas en ese siniestro vial.

Tras la muerte de la menor, su prima, Juana Torres, compartió un sentido mensaje de despedida: “Carito, donde quiera que tú estés, hermosa princesa, toda la familia está aquí, lo único que deseamos es que te hayas ido en paz, mi amor”.

Además, Torres hizo una petición. Pidió oraciones por sus otros familiares que siguen en delicado estado de salud.

“Aún les pido, por favor, que oren mucho porJuan Martín, que es el niño que nos queda, que está en UCI, y por Anny Daniela, que está a la espera de recibir también la noticia de que su hermanita ha fallecido”, agregó Torres.

Desde el Distrito indicaron este martes que Karol Stepanía murió en el Hospital Santa Clara a la 4:34 p. m.

“La menor, que se encontraba recibiendo atención en el Hospital Santa Clara, falleció a las 4:34 p. m. de este 11 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. Permanecía en la unidad de cuidados intensivos pediátrica de la institución, donde el equipo médico aplicó todos los protocolos clínicos y soporte vital establecidos”, indicaron puntualmente desde la subred Centro Oriente.

Por último, repudiaron este hecho causado por el taxista José Eduardo Chalá Franco, quien fue enviado a prisión.