La Fiscalía General de la Nación determinó que José Eduardo Chala se encontraba en estado de embriaguez en el momento que estaba manejando un taxi con el cual arrolló a varias personas. El implicado aceptó los cargos.

Entre los heridos hay tres menores de edad que fueron remitidos de urgencia a un centro asistencial tras el aparatoso accidente ocurrido el pasado 8 de noviembre en el barrio de la Sierra, de la localidad de San Cristóbal.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. dio a conocer a la opinión pública el estado de salud de estos niños que se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital Universitario Santa Clara.

En la Unidad de Cuidados Intensivos se encuentran dos de los menores heridos en el hecho:

Una menor de 15 años se encuentra en el proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica , para lo cual se están cumpliendo los protocolos y criterios de este tipo de condición médica.

, para lo cual se están cumpliendo los protocolos y criterios de este tipo de condición médica. Un menor de 7 años está recibiendo manejo a través de protocolos para neuroprotección cerebral y estabilización general.

Una tercera menor, de 12 años, se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de un trauma craneoencefálico leve y trauma de tejidos blandos. Actualmente, con evolución satisfactoria.

“Para su atención se ha dispuesto de nuestro equipo médico y tecnológico especializado. Sus familiares están recibiendo acompañamiento psicosocial y orientación permanente. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar una atención digna, humana y continua a todo el núcleo familiar”, indicó la Subred Centro Oriente ESE en un comunicado este 10 de noviembre.

El conductor capturado en estos hechos presentó grado II en las pruebas de alcoholemia. | Foto: Getty Images

El accidente quedó grabado en algunas cámaras de seguridad que se encontraban en el sitio cuando el taxi, de manera intempestiva, aparece y arrolla a por lo menos 11 personas que se encontraban en una esquina.

“Desde el Distrito reiteramos el llamado a la ciudadanía al cumplimiento de las normas de tránsito para proteger a los usuarios viales más vulnerables y evitar hechos de este tipo”, detalló la entidad.

Juana, tía de Estefanía y Martín, quienes se encuentran en delicado estado de salud, habló en Noticias Caracol, donde mencionó que la familia espera un milagro.