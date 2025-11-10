El barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, fue escenario de un grave accidente de tránsito protagonizado por un taxista que presuntamente conducía en estado de embriaguez, y que atropelló a 11 personas, entre ellas varios menores de edad que se debaten entre la vida y la muerte.

Momento exacto del accidente y taxista que iba manejando el carro. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Policía de Bogotá

Con el paso de las horas, y mientras los médicos hacen lo posible por salvar a los heridos, se siguen conociendo detalles del taxi y el conductor que iba al mando del vehículo de placas VDW 626.

Según se ha conocido, en el sistema de la Secretaría de Movilidad este vehículo aparece con dos comparendos impuestos en 2022 y 2025.

El primero de ellos fue realizado el pasado 29 de julio de 2022 por recoger pasajeros en lugares distintos a los autorizados o demarcados por las autoridades de tránsito. En esa ocasión la multa impuesta al conductor de ese vehículo fue de $ 468.000.

El otro comparendo fue en mayo de 2025, específicamente el día 23 de este mes, y se interpuso por superar los límites de velocidad establecidos por la ley; la infracción C29 dio para una multa económica de $ 604.100.

El conductor capturado presentó grado II en las pruebas de alcoholemia. | Foto: Getty Images

Víctimas del accidente tienen muerte cerebral

El accidente, ocurrido el pasado sábado 8 de noviembre, dejó entre las víctimas a un bebé recién nacido que, según se ha conocido, se encuentra fuera de peligro pese a la gravedad del choque.

Lastimosamente, otros de los heridos de este atropellamiento no corren con la misma suerte; las autoridades de salud han confirmado que dos menores presentan muerte cerebral producto del contundente impacto.

El conductor, de 56 años de edad y quien fue capturado en el momento de los hechos, presentó, según las autoridades, grado II de embriaguez tras el análisis de alcoholemia practicado para establecer sus condiciones físicas en el momento del accidente.

El conductor fue identificado como José Eduardo Chalá, quien conducía a más de 70 kilómetros por hora por las calles del barrio La Sierra, según el reporte de las autoridades.

El hombre, de 56 años de edad, se encuentra detenido en la URI de Molinos, donde ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Cámaras de seguridad de la zona evidenciaron el aparatoso accidente. | Foto: Tomado de Redes Sociales

Una prima de los menores que fueron arrollados afirmó que el conductor suele consumir bebidas alcohólicas con frecuencia. “Este señor lleva más de cinco años también tomando alcohol todos los días”, comentó.

“Es una persona ebria que todo el tiempo está como bajo los efectos del alcohol y que va manejando taxi hace más de cinco años”, añadió.

Por lo mismo, hizo un llamado para que no se tome justicia por mano propia, sino que sean las autoridades las que se encarguen de esclarecer todo y que este hombre pague por lo que, al parecer, hizo.

Además, la mujer señaló que la Fiscalía le indicó a la familia que hay altas probabilidades de que el sujeto quede en libertad. “Vamos a intentar hacer lo posible para que se haga justicia y ese señor no salga”, comentó.