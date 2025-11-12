Video del momento exacto en el que conductor atropella a motociclistas y desata persecución, en Bogotá; moteros lo lincharon

Este martes, 11 de noviembre, en horas de la noche, un conductor, en supuesto estado de embriaguez, atropelló a varios motociclistas en el sur de Bogotá y provocó la reacción de un numeroso grupo de moteros que lo persiguió por varias calles hasta ubicarlo y causarle la muerte.

Motociclistas asesinaron a golpes a conductor que atropelló a varios | Foto: Redes sociales

En algunos videos colgados en redes sociales, se ven las peligrosas maniobras que el conductor realizó en la carrera 68 con avenida Las Américas, donde embistió a varios motociclistas, incluido un policía.

Las imágenes muestran a un campero color azul fuera de control. Primero, en reversa, atropella a varios motociclistas y luego comienza a girar en círculos sobre la avenida, llevándose por delante lo que encuentra a su paso.

Tras el ataque, el conductor emprendió la huida y un numeroso grupo de motociclistas, de aproximadamente 200, lo persiguió hasta ubicarlo y lincharlo.

“Un atropellamiento masivo se registró en el barrio Tabakú, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, donde un hombre en aparente estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas mientras conducía una camioneta y terminó estrellándose contra una caseta de comidas. El conductor intentó huir, pero fue alcanzado por la comunidad en el sector de Castilla, cerca al Tintal, donde su vehículo fue atacado. Las autoridades atendieron la emergencia y adelantan las investigaciones para establecer el número de heridos y las causas del hecho", señaló un usuario de redes sociales en una publicación.

Un atropellamient0 masivo se registró en el barrio Tabakú, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, donde un hombre en aparente estado de embriaguez arroll0 a varios motociclistas mientras conducía una camioneta y terminó estrellándos3 contra una caseta de comidas. El… pic.twitter.com/s0GGj10jIv — AlejoTSolucionamos (@JohnRodrig75852) November 12, 2025

En otro video, que también circula en redes sociales, se ve el estado en el que quedó el campero, que minutos antes había protagonizado el atropellamiento.

Las imágenes dejan ver el carro con los vidrios rotos y fuertemente afectado, producto del choque y de la ira de quienes interceptaron al conductor.

#EsNoticia 🚨

Una persona atropelló en su vehículo a varias personas en el barrio #Tabakú, en la localidad de #Kennedy, al sur de #Bogotá



El hombre en aparente estado de embriaguez, habría arrollado a varios motociclistas mientras conducía una camioneta y terminó estrellándose… pic.twitter.com/xogM5vgrEa — TSM Noticias (@tsmnoticias) November 12, 2025

Luego de los hechos, las autoridades confirmaron que una patrulla que prestaba su servicio de vigilancia a TransMilenio se sumó a la persecución del conductor del vehículo que provocó este incidente.

“Aproximadamente, 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero, color azul, el cual ―desde la avenida carrera 68 con Las Américas― venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados. Durante este trayecto, también fue afectado un funcionario de la Policía Nacional que se desplazaba en motocicleta institucional y también se sumó a esa persecución, con el fin de evitar más incidentes de tránsito, una patrulla que pasaba revista al sistema de TransMilenio”, señalaron las autoridades.

Así mismo, la Policía señaló que producto de los golpes que recibió el conductor del vehículo fue necesario su traslado a la Clínica de Occidente, donde posteriormente perdió la vida.

“Desafortunadamente, ya que en este sector las personas agredieron de manera simultánea a esta persona, la cual fue necesario trasladarla hasta la Clínica de Occidente; debido a estos politraumatismos, esta persona fallece”, agregó la Policía.

🚨 Bogotá | Moteros persiguieron y asesinaron a golpes a un conductor presuntamente borracho que atropelló varias motocicletas y se dio a la fuga.



SIN PALABRAS. . .‼️ pic.twitter.com/296GhJNTBH — Juan Carlos Florian (@JCFloriant) November 12, 2025

Así mismo, las autoridades señalaron que se encuentran verificando los diferentes videos de las cámaras de seguridad del sector para identificar las placas y la identidad de los motociclistas que participaron en la agresión que dejó como saldo a ese conductor fallecido.